Dakar (E2) : L'étape et la tête du général motos pour Barreda Bort

Toby Price n’aura pas gardé longtemps la tête de la catégorie motos du Dakar 2021. Le pilote australien, qui a concédé 32 minutes sur les 457 kilomètres de spéciale tracés entre Bisha et Wadi Ad-Dawasir, a laissé la première place du classement général au vainqueur de cette deuxième spéciale, Joan Barreda Bort. Celui qui a pris l’habitude de multiplier les victoires d’étapes, il s'agit de sa 25eme, mais sans faire mieux que cinquième au classement général, a démarré tambour battant cette nouvelle édition disputée dans le désert d’Arabie saoudite. Au guidon de sa Honda, le pilote de 37 ans a pris la tête dès le premier point de contrôle et a devancé Ricky Brabec d’un peu moins de quatre minutes sur la ligne d’arrivée quand le podium du jour est complété par Pablo Quintanilla, pointé à six minutes du vainqueur du jour. Un succès qui permet donc à Joan Barreda Bort de s’emparer de la première place du général avec environ six minutes et demie d’avance sur Ricky Brabec et Ross Branch, quatrième de l’étape. Pour Toby Price, cette mauvaise journée le place en-dehors du Top 15 du général. Xavier de Soultrait, auteur du dixième temps de la spéciale, a lâché 17 minutes à Joan Barreda Bort mais gagne une place au général avec la cinquième position devant son compatriote Adrian Van Beveren.





RALLYE-RAID / DAKAR 2021

2eme étape - Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685km dont 457km de spéciale) - Lundi 4 janvier 2021

1- Joan Barreda Bort (ESP/Honda) en 4h17’56’’

2- Ricky Brabec (USA/Honda) à 3’55’’

3- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 6’02’’

4- Ross Branch (BOT/Yamaha) à 11’54’’

5- José Ignacio Cornejo Florimo (CHI/Honda) à 12’06’’

6- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 12’42’’

...



Classement général après 2 étapes (sur 12)

1- Joan Barreda Bort (ESP/Honda) en 8h15’38’’

2- Ricky Brabec (USA/Honda) à 6’23’’

3- Ross Branch (BOT/Yamaha) à 6’37’’

4- Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) à 7’16’’

5- Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 8’25’’

...