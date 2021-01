Dakar (E1) : Price déroule, Brabec se rate

RALLYE-RAID / DAKAR

Classement de la 1ere étape motos (Jeddah - Bisha, 277km) - Dimanche 3 janvier 2021

Xavier de Soultrait (FRA/HT) à 4'35

Classement général (après 1 étape sur 12)

Xavier de Soultrait (FRA/HT) à 5'23

Vainqueur du Dakar en 2016 et 2019, en Amérique du Sud, Toby Price rêve de s'imposer pour la première fois en Arabie Saoudite, cette année. Et l'Australien de 33 ans a réussi un très bon départ. Neuvième du prologue samedi, le pilote KTM a remporté la 1ere étape ce dimanche, lors des 277 kilomètres entre Jeddah et Bisha, sur un parcours fait de pistes et de dunes. Il a pris la tête au pointage du 135eme kilomètre et ne l'a plus lâchée ensuite, s'imposant avec 31 secondes d'avance sur l'Argentin Kevin Benavides et 32 sur son coéquipier autrichien Matthias Walkner. En revanche, cette première étape a été très difficile pour le tenant du titre et vainqueur du prologue,et va devoir cravacher dans les prochains jours pour recollet aux meilleurs. Le premier Français, Xavier de Soultrait (HT) a quant à lui pris la 6eme place de l'étape et se retrouve 7eme au classement général.2- Kevin Benavides (ARG/Honda) à 31"3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 32"4- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 2'035- Lorenzo Santolino (ESP)Sherco) à 4'236-...2- Kevin Benavides (ARG/Honda) à 23"3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 1'124- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 4'115- Lorenzo Santolino (ESP)Sherco) à 4'59...7-...