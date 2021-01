Dakar : Benavides s'impose et prend les commandes, pas de passe de quatre pour Al-Attiyah

Benavides héroïque !



Le règle de Xavier de Soultrait n'aura pas duré plus de 24 heures. Passé aux commandes du classement général de la catégorie motos mercredi après sa cinquième place dans la 4eme étape du Dakar, le Français a cédé son trône jeudi à Kevin Benavides (Honda). Il faut dire que l'Argentin et nouveau leader a fait preuve d'un panache phénoménal lors de la 5eme étape, entre Riyadh et Al Qaisumah. Avant de s'imposer et, donc, de faire coup double en s'emparant de la première place du classement devant de Soultrait alors qu'il ne faisait même pas partie du Top 10 avant le départ de cette 5eme étape (il était 14eme), le héros du jour a en effet été victime d'une chute. Blessé au nez dans cette mésaventure survenu à cent kilomètres de l'arrivée, Benavides est malgré tout remonté très vite sur sa moto pour conserver à l'arrivée une minute pile d'avance sur le Chilien qu'il avait doublé à mi-course. De Soultrait, quant à lui, se classe de nouveau dans les dix premiers de l'étape.

De Soultrait reste en embuscade







Ce qui permet à ce pilote amateur de 32 ans et donc contraint de payer pour pouvoir participer à ce Dakar de rester en embuscade, avec seulement 2'31” de retard sur le nouveau leader malgré les près de 8 minutes (7'55”) perdues jeudi. Mauvaises opérations en revanche pour un autre Français Adrien Van Beveren, relégué à plus d'une demi-heure suite à une erreur de direction. Joan Barreda, vainqueur de la 4eme étape, a lui aussi perdu beaucoup de temps, au même titre que Ricky Brabec, qui compte désormais 25 minutes de retard sur K.Benavides. Pour l'Américain vainqueur de la dernière édition, il semble de plus en plus compliqué de réaliser le doublé.

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

5eme étape motos - Riyadh - Al Qaisumah (661 km, dont 456 de spéciale) - Jeudi 7 janvier 2021

1- Kevin Benavides (ARG/Honda) en 5h09'50”

2- Jose Ignacio Cornero (CHL/Honda) à 1'

3- Toby Price (AUS) à 1'20”

4- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 2'29”

5- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 4'17“

6- Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 7'55”

...



Classement général motos après 5 étapes (sur 12)

1- Kevin Benavides (ARG/Honda) en 20h15'39”

2- Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) à 2'31”

3- Jose Ignacio Cornero (CHL/Honda) à 3'42”

4- Toby Price (AUS/KTM) à 3'43”

5- Sam Sunderland (GBR/KTM) à 6'06”

...

Pas de passe de quatre pour Al-Attiyah



Nasser Al-Attiyah n'a pas réussi la passe de quatre du côté des autos. Le Qatari vainqueur des trois étapes précédentes a vu sa superbe série s'interrompre jeudi, entre Riyadh et Al Qaisumah. Le héros des jours précédents a dû cette fois se contenter de la quatrième place d'une 5eme étape remportée jeudi par l'expérimenté Giniel De Villiers (Toyota), en tête au premier pointage et qui n'a jamais été menacé. Le pilote sud-africain a devancé son compatriote Brian Baragwanath (Century), tandis que Stéphane Peterhansel, toujours leader du classement général, complète le podium du jour.







Arrivé avec un peu plus de deux minutes d'avance sur Al-Attiyah, « Monsieur Dakar », qui vise une historique 14eme victoire dans l'épreuve cette année, en a profité pour consolider encore un peu plus son avance sur son rival et dauphin au classement général provisoire. Arrivé plus de 50 minutes après le vainqueur du jour, Sébastien Loeb chute à la dixième place du classement, à près d'une heure du podium, qui s'éloigne encore un peu plus pour le nonuple champion du monde WRC.



RALLYE-RAID / DAKAR 2021

5eme étape autos - Riyadh - Al Qaisumah (661 km, dont 456 de spéciale) - Jeudi 7 janvier 2021

1- Giniel De Villiers - Alex Bravo (AFS-ESP/Toyota) en 5h09'25”

2- Brian Baragwanath - Taye Perry (AFS-AFS/Century) à 0'58”

3- Stéphane Peterhansel - Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) à à 2'25”

4- Nasser Al-Attiyah - Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 4'38”

5- Martin Prokop - Viktor Chytka (RTC/Benzina Orlen) à 5'06”

...







Classement général autos après 5 étapes (sur 12)

1- Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 18h28'02”

2- Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota) à 6'11”

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 48'13”

4- Jakub Przygonski - Timo Gottschalk (POL/ALL/Overdrive) à 1h04'49”

5- Martin Prokop - Viktor Chytka (RTC/Benzina Orlen) à 1h10'32”

...