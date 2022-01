Dakar (autos) : Loeb recule en troisième position, Al-Attiyah s'envole

Al-Attiyah a un boulevard devant lui

AUTOS

Classement de l’étape 6 (Riyadh - Riyadh, 562 km dont 348 km de spéciale) – Vendredi 7 janvier 2022











Classement général (après 6 étapes sur 12)



Sébastien Loeb

FRA

Trois jours après avoir accumulé les mésaventures lors d'une troisième étape sur laquelle il avait perdu trente minutes,de ce Dakar 2022 qui ne devrait donc pas lui sourire davantage que les précédents (il participe au rallye pour la sixième fois de sa carrière). Le nonuple champion du monde WRC s'est perdu à trois reprises vendredi et a, l'expérimenté pilote argentin de 42 ans (seizième participation au Dakar) n'ayant plus connu la victoire depuis 2015.Le Qatarien, qui avait débuté la journée avec 35 minutes d'avance au général sur Loeb, alors encore son dauphin,, arrivé en troisième position vendredi derrière Terranova et Ekström (Audi). Loeb, quant à lui, paye au prix fort sa nouvelle déconvenue en reculant à la troisième place du classement général, avec maintenant 50'25” à combler sur Al-Attiyah pour revenir à hauteur de celui qui se dirige tout droit vers un quatrième sacre après ceux obtenus en 2011, 2015 et 2019. Autant dire que les rêves de première victoire finale sur le Dakar pour l'ancien pilote WRC se sont envolés définitivement ce vendredi.2- Mattias Ekström-Emil Bergkvist (SUE/Audi) à 1'06”3- Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 1'49”4- Brian Baragwanath-Leonard Cremer (AFS/Century) à 3'06”5- Nani Roma-Alex Bravo (ESP/Bahreïn Raid Xtreme) à 3'34”...Yazeed Al-Rajhi-Michael Orr (SAU-GBR/Toyota) à 50'19”3--Fabian Lurquin (-BEL/Bahrein Raid Xtreme) à 50'25”4- Lucio Alvarez-Armand Monleon (ARG-ESP/Toyota) à 1h06'58”5- Jakub Przygonski-Timo Gottschalk (POL-ALL/X-Raid Mini) à 1h16'25”...