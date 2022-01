Dakar : Aucune volonté d'abandonner chez Stéphane Peterhansel

Stéphane Peterhansel a connu une journée noire. Celui qui est surnommé « Monsieur Dakar » a vu ses espoirs de quinzième victoire sur le célèbre rallye-raid prendre fin après 153 kilomètres lors de la spéciale tracée autour d’Ha’il. Avec un demi-train arrière très endommagé après avoir heurté « quelque chose », le pilote français a dû s’arrêter en plein désert et attendre son camion d’assistance. « On est un peu surpris. On a eu un impact à la roue arrière, on a endommagé une jante et ça a bloqué la roue. Le fait de bloquer la roue, ça a arraché le triangle de suspension au moment d’une réception, a expliqué Stéphane Peterhansel au micro de France 4. Tout s’est arraché. On ne se fait pas surprendre par une pierre ou une compression. On voit à peine une petite vague avec des cailloux dedans. Je passe à une vitesse qui me semble la bonne et ça arrache complètement la roue arrière. » Après avoir réparé et à la suite d’un arrêt de plus de six heures, l’équipage a pu reprendre la course avant de se rendre à l’évidence. Avec son coéquipier Edouard Boulanger, ils ont pris la décision de ne pas aller au-delà du point de neutralisation situé au kilomètre 207 et, alors que la nuit commençait à tomber, de rallier le bivouac par la route en toute sécurité, à 18h15 heure française.





Peterhansel veut accumuler les kilomètres pour Audi



Arrivé quinze minutes au-delà des délais impartis par les organisateurs, le pilote tricolore a été disqualifié de cette 44eme édition du Dakar. Jusqu’à l’an passé, une telle décision aurait mis fin au rallye-raid de manière immédiate pour le natif d’Echenoz-la-Méline. Toutefois, avec la création du championnat du monde de rallye-raid par la FIA et la FIM aux côtés d’ASO, le règlement de l’épreuve a changé. A l’image de la règle en vigueur en WRC, l’équipage engagé par Audi pourra reprendre le départ ce lundi au prix d’une lourde pénalité. Une volonté confirmée par le constructeur allemand auprès du site spécialisé Motorsport.com. « « C’est probablement quelque chose qu’on a jamais rencontré en essais, qu’on a pas pu valider. On n’a pas vu cette faiblesse, a admis Stéphane Peterhansel au micro de France 4. Ce n’était pas un mode attaque à outrance mais plutôt un rythme de première étape. On est déçus, on apprend mais c’est cher payé à chaque fois. » Les mécaniciens d’Audi vont désormais faire le nécessaire pour remettre en était le RS Q e-tron de Stéphane Peterhansel pour permettre au Français de reprendre la piste ce lundi pour ce qui sera une séance d’essais en conditions réelles pour le prototype à motorisation hybride engagé pour la première fois sur le Dakar par la firme d’Ingolstadt.