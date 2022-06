24 Heures du Mans : Toyota n'avait pas une marge aussi grande sur Glickenhaus

Vasselon : « On n'a pas fait beaucoup d’erreurs »

Les 24 Heures du Mans se sont une nouvelle fois résumées à un duel fratricide. Alors qu’Alpine a très vite perdu pied, Glickenhaus n’a pas été en mesure d’apporter une véritable concurrence à Toyota. Interrogé peu après la conclusion de la 90eme édition de la classique mancelle, le directeur technique de l’écurie japonaise Pascal Vasselon a confié que ce doublé « va compter parmi les grandes réussites, même si la copie n'est pas parfaite ». « On a eu un petit souci, mais aucune voiture n'est rentrée dans le garage, ce qui est quand même bien, et la voiture numéro 8 a fait la course quasi parfaite », a ajouté le dirigeant français dans des propos recueillis par motorsport.com. Un tableau de marche respecté à la lettre qui a mis la première des deux Glickenhaus à cinq tours. Toutefois, Pascal Vasselon a tenu à minimiser la différence entre les deux prototypes. « Glickenhaus a été un peu en retrait de nuit, mais leurs temps étaient exactement dans notre rythme, a assuré le directeur technique de Toyota. Il y avait trois voitures en trois dixièmes, les trois en 3'27"7, donc en potentiel direct ils étaient au même niveau. Ils ont manqué de régularité dans certaines conditions. »Si Toyota a très vite vu la concurrence être distancé, l’écurie japonaise n’a jamais rien pris pour acquis. Le fantôme de l’édition 2016, perdue dans le dernier tour face à Porsche, reste bien présent. « Pour nous, la course n'est jamais ennuyeuse, on est toujours inquiets, on a toujours l'impression de ne pas avoir de marge, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d’erreurs, a assuré Pascal Vasselon. On a été assez constants. » Le directeur technique de Toyota a toutefois salué la performance et le potentiel de leurs rivaux les plus proches. « Notre force, par rapport à Glickenhaus, est de s'adapter assez vite à chaque condition, mais ils ont le potentiel, a-t-il affirmé. Compte tenu de la jeunesse de leur voiture, de leur organisation, c'est remarquable. » Si la différence entre les deux écuries était de cinq tours à l’arrivée, Pascal Vasselon a assuré que, sans soucis pour l’écurie américaine, elle serait bien moindre. « La voiture 709 a eu je crois deux arrêts qui lui ont fait perdre un tour donc l'écart n'est pas de quatre ou cinq tours, il est de deux tours », a-t-il affirmé. La donne sera désormais différente puisque, dès Monza en juillet prochain, Peugeot sera de retour alors que Porsche, Ferrari ou encore Cadillac seront présents en 2023.