24 Heures du Mans (Qualifications) : Le meilleur temps pour Toyota

Après la séance qualificative, @TGR_WEC est en tête ! @JotaSport mène le débat en LMP2, tandis que les équipes @AFCorse et @ProtonRacing ont battu les records des catégories GTE Pro et GTE Am.

Les chronos 👉 https://t.co/zQ7jLFDcmZ#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/mx8ldcsGGF



— 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) August 18, 2021

Glickenhaus n’a pas pu suivre Toyota

ENDURANCE - WEC / 24 HEURES DU MANS 2021

Qualifications - Mercredi 18 août 2021

Toyota en avait encore sous la semelle. Alors que la marque japonaise avait laissé à Glickenhaus le meilleur temps de la journée-test des 24 Heures du Mans ce dimanche, les GR010 Hybrid ont haussé le ton lors de la séance de qualifications de la classique mancelle, permettant aux six meilleurs de chaque catégorie d’obtenir son billet pour l’Hyperpole disputée ce jeudi et qui décernera la pole position. Très rapidement, José Maria Lopez a signé le meilleur temps de la catégorie Hypercar en 3’26’’279, reléguant la concurrence à bonne distance. L’Alpine A480 confiée à Matthieu Vaxivière a pu se rapprocher mais à seulement huit dixièmes de seconde. Un temps suffisant pour devancer la deuxième Toyota pilotée par Sébastien Buemi, avec un retard légèrement supérieur à la seconde. Si les prototypes japonais et la LMP1 de l’équipe française occupent le Top 3, cela signifie que Glickenhaus n’a pas été en mesure d’accélérer suffisamment l’allure.En effet, au volant de la 708, Olivier Pla a pu améliorer la marque établie par lui-même ce dimanche avec un meilleur tour en 3’28’’396… mais le prototype américain accuse un retard supérieur à deux secondes sur la Toyota GR010 Hybrid en configuration qualifications. La deuxième 007 LMH pilotée par Romain Dumas, flanquée du numéro 709, n’a signé que le dixième temps à plus de trois secondes, avec pas moins de cinq prototypes LMP2 qui ont su se glisser entre-elles. En effet, au volant de l’Oreca 07 de l’écurie JOTA, Antonio Félix da Costa a signé le meilleur temps de la catégorie (3’28’’807), soit à seulement un demi-seconde de la Glickenhaus numéro 708. Dans la catégorie GTE Pro, c’est Ferrari qui a tiré son épingle du jeu avec la numéro 52 de l’équipe AF Corse pilotée par Miguel Molina (3’46’’011) qui devance la 51 confiée à Alessandro Pier Guidi. En ce qui concerne les GTE Am, c’est la Porsche numéro 88 du Dempsey-Proton Racing, confiée à Dominique Bastien qui a pris les devants (3’48’’620). Mais, pour les six meilleurs équipages de chaque catégorie, la pole position se jouera ce jeudi lors de l’Hyperpole.Alpine Elf Matmut n°26 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 0’’816Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Nakajima-Hartley/SUI-JAP-NZL/Toyota GR010 Hybrid) à 1’’392Glickenhaus Racing n°708 (Derani-Mailleux-Pla/BRE-FRA-FRA/Glickenhaus 007 LMH) à 1’’977JOTA n°38 (Gonzalez-da Costa-Davidson/MEX-POR-GBR/Oreca 07-Gibson) à 2’’528 (1er LMP2)AF Corse n°52 (Serra-Molina-Bird/BRE-ESP-GBR/Ferrari 488 GTE Evo) à 19’’732 (1er LMGTE Pro)Dempsey-Proton Racing n°88 (Andlauer-Bastien-Arnold/FRA-USA-ALL/Porsche 911 RSR-19) à 22’’341 (1er LMGTE Am)