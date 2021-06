Suzuki à une marche du record

Suzuki, six ans plus tard.En tête du début à la fin, la Suzuki #1 du SERT Yoshimura pilotée par les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli ainsi que par le Belge Xavier Siméon n'a laissé aucune chance à ses concurrents.Le trio gagnant a ainsi franchi la ligne d'arrivée huit tours avant la Kawasaki #11 du SRC (pilotée par Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa), deuxième, et treize avant la BMW #37 (pilotée par Reiterberger-Mykhalchyk-Fores), arrivée, elle, en troisième position de cette manche inaugurale de la saison du Championnat du monde d'endurance 2021.L'année dernière, c'est d'ailleurs le SERT qui avait été sacré. Et il est bien parti pour récidiver si l'on s'en tient à cette première démonstration, ce week-end sur le circuit manceau à huis clos (l'épreuve, reportée en raison du contexte sanitaire de l'époque, aurait dû se dérouler deux mois plus tôt à l'origine)., toujours recordman du nombre de succès au Mans, avec quatorze succès à son actif. Si Suzuki talonne Kawazaki pour le record, il n'y a en revanche pas eu photo entre les deux équipages, ce week-end lors de ces 24 Heures moto. Le vainqueur a d'ailleurs poussé sa domination à être l'écurie qui s'est arrêtée le moins de tout le week-end, confirmant que la victoire dans ce temple de l'endurance se gagne en piste et non dans les stands.