24 Heures du Mans (Hyperpole) : Toyota monopolise la première ligne

WRT, Corvette et AF Corse se partagent les honneurs

ENDURANCE - WEC / 24 HEURES DU MANS

Hyperpole - Jeudi 9 juin 2022

Toyota n’a pas laissé passer la pole position. Contestés par Glickenhaus à l’occasion des essais libres et de la séance de qualifications des 24 Heures du mans, les prototypes du constructeur japonais ont tapé du poing sur la table à l’occasion de l’Hyperpole. Une domination qui a toutefois été mise en danger par… Alpine ! Profitant d’une « balance de performance » revue et corrigée, l’A480 confiée à Nicolas Lapierre a tapé fort en s’installant au sommet de la feuille des temps en 3’24’’846. Mais c’était sans compter sur Kamui Kobayashi dans la Toyota n°8 et Brendon Hartley au volant de la Toyota n°7. Dans leur ultime tentative, les deux pilotes ont tout mis bout à bout mais le Japonais a vu une quatrième pole position consécutive au Mans lui échapper pour quatre dixièmes de seconde. En effet, avec un tour du circuit de 13,626km bouclé en 3’24’’408, c’est la Toyota portant le numéro 8 qui s’offre la pole position des 24 Heures du Mans, la sixième de suite pour le constructeur japonais. Glickenhaus, de son côté, n’a pas pu rivaliser. La n°709 de Ryan Briscoe s’incline pour quasiment une seconde et demie quand la n°708 d’Olivier Pla échoue à presque deux secondes.Cette demi-heure décisive pour la pole position dans les quatre catégorie a vu Robin Frijns extraire tout le potentiel de l’Oreca 07 de l’écurie WRT en LMP2. Avec un tour en 3’29’’394, le Néerlandais a repoussé la concurrence à plus d’une seconde. Norman Nato, au volant de la Realteam by WRT n°41, s’incline pour 1’’303 quand Filipe Albuquerque et la United Autosports USA n°22 concèdent 1’’676. La catégorie GTE Pro, quant à elle, est une chasse gardée de Corvette. La n°64 de Nick Tandy a signé le meilleur temps en 3’49’’985 et devance la voiture-sœur confiée à Antonio Garcia de 192 millièmes de seconde. Les deux Porsche officielles de Fredéric Makowiecki et Laurens Vanthoor suivent quand les Ferrari de l’écurie AF Corse sont largement distancées. L’écurie italienne se console avec la pole position dans la catégorie LMGTE Am. En effet, Vincent Abril a signé un tour en 3’52’’594 pour devancer la Ferrari du Kessel Racing de 157 millièmes de seconde quand le Dempsey-Proton Racing s’incline pour 412 millièmes. La grille de départ des 24 Heures du Mans 2022, avec chaque catégorie qui prendra le départ indépendamment, est désormais fixée.Toyota Gazoo Racing n°7 (Conway-Kobayashi-Lopez/GBR-JAP-ARG/Toyota GR010 Hybrid) à 0’’420Alpine Elf Team n°26 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 0’’442Glickenhaus Racing n°709 (Briscoe-Westbrook-Mailleux/USA-GBR-FRA/Glickenhaus 007 LMH) à 1’’433Glickenhaus Racing n°708 (Pla-Dumas-Derani/FRA-FRA-BRE/Glickenhaus 007 LMH) à 1’’951Realteam by WRT n°41 (Andrade-Habsburg-Nato/POR-AUT-FRA/Oreca 07-Gibson) à 1’’303United Autosports USA n°22 (Hanson-Albuquerque-Owen/GBR-POR-USA/Oreca 07-Gibson) à 1’’676JOTA n°38 (Gonzalez-Felix da Costa-Stevens/MEX-POR-GBR/Oreca 07-Gibson) à 1’’’979Prema Orlen Team n°9 (Kubica-Deletraz-Colombo/POL-SUI-ITA/Oreca 07-Gibson) à 2’’721United Autosports USA n°23 (Lynn-Jarvis-Pierson/GBR-GBR-USA/Oreca 07-Gibson) à 3’’202Corvette Racing n°63 (Garcia-Taylor-Catsburg/ESP-USA-PBS/Chevrolet Corvette C8.R) à 0’’192Porsche GT Team n°91 (Bruni-Lietz-Makowiecki/ITA-AUT-FRA/Porsche 911 RSR-19) à 0’’392Porsche GT Team n°92 (Christensen-Estre-Vanthoor/DAN-FRA-BEL/Porsche 911 RSR-19) à 0’’537AF Corse n°52 (Molina-Fuoco-Rigon/ESP-ITA-ITA/Ferrari 488 GTE Evo) à 1’’794AF Corse n°51 (Pier Guidi-Calado-Serra/ITA-GBR-BRE/Ferrari 488 GTE Evo) à 1’’831Kessel Racing n°57 (Kimura-Schandorff-Jensen/JAP-DAN-DAN/Ferrari 488 GTE Evo) à 0’’157Dempsey-Proton Racing n°77 (Ried-Priaulx-Tincknell/ALL-GBR-GBR/Porsche 911 RSR-19) à 0’’412Northwest AMR n°92 (Dalla Lana-Pittard-Thiim/CAN-GBR-DAN/Aston Martin Vantage AMR) à 0’’984AF Corse n°54 (Flohr-Castellacci-Cassidy/SUI-ITA-NZL/Ferrari 488 GTE Evo) à à 1’’163Iron Dames n°85 (Frey-Gatting-Bovy/SUI-DAN-BEL/Ferrari 488 GTE Evo) à 1’’275