24 Heures du Mans : De l'inquiétude chez Alpine

La performance d’Alpine « n’est pas cohérente » pour Toyota

Leader du championnat du monde d’endurance (WEC) après deux courses, Alpine est à la peine au Mans. En manque de vitesse de pointe le week-end dernier lors de la journée test, le prototype A480 engagé par l’écurie française est distancé dans la catégorie Hypercar des 24 Heures du Mans. Alors que Toyota et Glickenhaus ont été dans un mouchoir de poche ce mardi lors de la séance de qualifications, l’écurie dirigée par Philippe Sinault a concédé près de deux secondes et demie au temps de référence. « Cet écart est embêtant, a admis face à la presse le patron de l’écurie Signatech, qui gère l’engagement d’Alpine en WEC. Mais il y a des solutions. » Alors qu’un travail sur les réglages de l’A480 pourrait permettre de retrouver un peu de performance, Alpine compte surtout sur une révision de la « balance de performance » (BoP) qui régit la catégorie afin de niveler les valeurs. « Nous avons commencé à discuter avec le législateur pour lui dire que nous sommes sans doute un peu en dehors de la fenêtre concernant la BoP. Mais il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il nous aide afin de nous ramener. C'est ce qu'on s'efforce de faire. »S’il ajoute que « notre force, ça va être la course », Philippe Sinault espère être entendu. « Cet outil permet de recaler les choses, j'espère que nos demandes vont être prises en considération, a-t-il confié. Et que ce sera le cas avant l'Hyperpole. Sportivement, ce serait le mieux. » Du côté des rivaux d’Alpine, le niveau de performance de l’A480 est également un sujet de questionnement. « C'est difficile de commenter sur Alpine, parce que si on on regarde leur écart hier (mercredi), on parlerait de 40 kW d'écart, donc il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas seulement la BoP », a déclaré face à la presse Pascal Vasselon, directeur technique de l’écurie Toyota Gazoo Racing, qui ajoute que la performance actuelle du prototype engagé par la marque française « n'est pas possible », assurant même qu’elle « n'est pas cohérente, avec aucun des paramètres de BoP ». Toutefois, du côté du constructeur japonais, on va se focaliser sur sa propre course, sans aucune volonté de cacher son véritable niveau de performance. « Cette année, on est sûrs qu'il n'y a pas de marge », a conclu Pascal Vasselon.