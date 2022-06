24 Heures du Mans : Alpine pointe loin des Toyota

Toyota tourne comme une horloge

ENDURANCE - WEC / 24 HEURES DU MANS

Classement après 6h00 de course - Samedi 11 juin 2022

Le duel tant attendu n’aura finalement pas duré longtemps. Alors que Nicolas Lapierre a fait douter Toyota ce jeudi lors de l’Hyperpole, Alpine ne sera pas l’écurie qui remettra en cause la domination du constructeur japonais aux 24 Heures du Mans. En effet, si les cinq prototypes de la catégorie Hypercar sont restés relativement proches durant la première heure de course sur le Circuit de la Sarthe, la donne a très vite changé. En effet, si la Glickenhaus n°709 de Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Franck Mailleux a perdu un peu de temps au stand en raison d’un capteur défectueux qui a dû être remplacé, c’est bien l’A480 motorisée par Gibson qui a perdu le plus de temps en raison d’un souci technique. Alors que l’équipage de la numéro 36 a écopé d’un « drive through » après trois heures de course en raison d’un excès de vitesse dans la ligne des stands, c’est peu avant la fin de la quatrième heure de course que les choses se sont gâtées. Après son arrêt, l’Alpine confiée à Mathieu Vaxivière n’a pas été en mesure de repartir et a été rentrée dans son box.Après treize minutes d’intervention au niveau de l’arrière du prototype, la numéro 36 a pu reprendre la course mais distancée de quatre tours par rapport à la tête de la course. Interrogé par la presse peu après avoir cédé sa place au volant, Mathieu Vaxivière a confirmé des soucis au niveau de l’embrayage. « Dès que je passais la première, ça coupait. Je pense que c'est la commande d'embrayage. Ils ont fait du bon boulot pour nous remettre en piste mais on a perdu beaucoup de temps, a ainsi confié le pilote Alpine. C'est difficile de tenir le rythme. Il faut leur montrer qu'on est encore là, leur mettre la pression au maximum. Mais dans le deuxième secteur il n'y a pas de course... Il nous manque beaucoup de vitesse de pointe. On ne se laisse pas abattre. On va essayer de ne pas faire d’erreur. » Toutefois, sept tours après avoir repris la piste, André Negrão a ramené l’A480 au stand pour un peu moins de dix minutes, ce qui l’a fait reprendre la piste en 35eme place à sept tours. Du côté de Toyota, mis à part une petite excursion dans les graviers de José Maria Lopez au volant de la GR010 Hybrid portant le numéro 7 peu avant la conclusion de la quatrième heure de course, le plan de marche semble tenir avec la n°8 qui mène devant la n°7 au quart de l’épreuve.Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Hartley-Hirakawa/SUI-NZL-JAP/Toyota GR010 Hybrid) à 8’’118Glickenhaus Racing n°708 (Pla-Dumas-Derani/FRA-FRA-BRE/Glickenhaus 007 LMH) à 2’43’’467Glickenhaus Racing n°709 (Briscoe-Westbrook-Mailleux/USA-GBR-FRA/Glickenhaus 007 LMH) à 3’24’’137JOTA n°38 (Gonzalez-Felix da Costa-Stevens/MEX-POR-GBR/Oreca 07-Gibson) à 2 tours (1er LMP2)Alpine Elf Team n°26 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 7 toursCorvette Racing n°63 (Garcia-Taylor-Catsburg/ESP-USA-PBS/Chevrolet Corvette C8.R) à 7 tours (1er LMGTE Am)Weathertech Racing n°79 (MacNeil-Andlauer-Merrill/USA-FRA-USA/Porsche 911 RSR-19) à 9 tours (1er LMGTE Am)