Si vous êtes en quête d’émotions fortes, la programmation du Jumping International de Bordeaux fera certainement grimper votre taux d’adrénaline !

La vertigineuse discipline du saut d’obstacles

C’est sans doute la discipline la plus célèbre du sport équestre… mais aussi la plus magistrale, avec des obstacles à franchir de plus d’1,60 m de haut. Foulée après foulée, le bruit des sabots qui résonnent sur le sable nous fait compter en rythme jusqu’au saut fatidique. C’est à quelques millimètres et centièmes de secondes que se joue le classement. Si vous avez manqué le CS15* W LONGINES FEI JUMPING World Cup du samedi soir, pas de panique ! Le Grand Prix Audi, dimanche 5 février, de 14h à 16h, est la revanche du samedi soir. Mêmes difficultés, mêmes cavaliers, même compétition internationale, et même spectacle niveau 5 étoiles !

L’extraordinaire cadence des parcours d’attelage

Imaginez 4 chevaux de 500 kilos chacun lancés à pleine vitesse dans l’arène, répondant à l’unisson aux ordres imperceptibles d’un chef d’orchestre quasiment immobile. À mi-chemin entre une démonstration de danse contemporaine et un tour de magie de haut vol, les épreuves d’attelage sont absolument hypnotiques. Il semble presque irréaliste d’admirer ce vigoureux cortège réaliser des figures ô combien minutieuses. Le meneur et ses deux co-pilotes, aux commandes depuis la voiture, font preuve d’une extrême finesse pour diriger les quatre puissants moteurs qui se contorsionnent le plus rapidement possible autour des différents obstacles du parcours. Préparez-vous à retenir votre souffle pendant les 2 minutes de cette performance incomparable.

L’explosivité du Derby Indoor

L’Indoor Derby, c’est un pari un peu fou et surtout un concept original, qui a vu le jour au Jumping International de Bordeaux en 2014. Il s'agit de rassembler sur la simple surface d’une carrière, la vingtaine d’obstacles naturels que l’on trouve généralement sur un parcours de cross-country, discipline qui se court habituellement sur plusieurs kilomètres dans des espaces naturels immenses. Pour le plus grand bonheur du public, les meilleurs cavaliers de concours complet viennent franchir les contre-bas directionnels, contre-haut, buttes et autres impressionnantes palissades, avec toujours le chrono comme juge de paix. Imaginez la puissance du spectacle de ce format qui condense une course folle, en une vingtaine d’obstacles de cross, établis sur les espaces de la piste internationale, du paddock et de l’allée principale.

Le suspense d’un match de horseball

Savant mélange de basket et de rugby, le horseball est l’une des rares disciplines équestres à se pratiquer de manière collective. Deux équipes de 4 s’affrontent sur le sable, dans un match sans répit, composé de deux périodes de 10 minutes. Entre l’organisation de l’attaque et les stratégies de défense, les deux équipes galopent avec une agilité remarquable d’un bout à l’autre du terrain avec un objectif commun : faire grimper leur score respectif. Cette discipline nécessite une formidable réactivité, une adresse impeccable, mais aussi et surtout une extraordinaire harmonie. En effet, le cheval de horseball, entraîné spécifiquement pour cette discipline, écoute son pilote au doigt et à l’œil qui lui demande à chaque seconde de régler sa vitesse, ses déplacements et l’intensité du contact avec les concurrents.

Que vous soyez cavalier confirmé ou simplement amateur de beaux spectacles, la programmation du Jumping International de Bordeaux saura conquérir votre cœur et vous faire vivre des instants magiques. Réservez votre place pour être sûr de ne louper aucun événement !