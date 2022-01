La semaine passée, elle s'était imposée à Lienz, mais Mikaela Shiffrin était absente pour cause de covid. Cette fois, sa grande rivale était bien là, et la Slovaque a prouvé que la reine du slalom, cette saison, c'était bien elle. A Zagreb, la skieuse de 26 ans a remporté son quatrième slalom sur cinq, avec une demi-seconde sur l'Américaine. Petra Vlhova refermait le portillon de départ avec 64 centièmes d'avance sur Shiffrin, sur une piste croate dans un état assez catastrophique, avec de la terre visible en-dessous de la neige et des feuilles au-dessus (et une arche gonflable d'arrivée qu'il a fallu enlever en raison du vent avant le passage des douze dernières skieuses), et elle a connu une manche sans encombre et s'est finalement imposée avec 50 centièmes.

Meilleur résultat de la saison pour Noens

Derrière l'incroyable duo, la concurrence est reléguée très très loin. Katharina Liensberger s'est offert son deuxième podium de suite, mais elle termine à 2"11 de Vlhova ! Sixième, Katharina Gallhuber finit quant à elle à trois secondes. Côté français, une seule slalomeuse était présente en deuxième manche, Nastasia Noens, et elle a terminé treizième, son meilleur résultat de la saison. Suite à cette course, Petra Vlhova reste bien sûr en tête de la Coupe du Monde de slalom, avec 140 points d'avance sur Shiffrin (Noens 23eme), et revient à 115 points de Shiffrin en tête du classement général (Worley 18eme). Prochains rendez-vous pour les meilleures skieuses du monde : le géant et le slalom de Kranjska Gora ce week-end.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE ZAGREB (CROATIE)

Classement final - Mardi 4 janvier 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1'56"99

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0"50

3- Katharina Liensberger (AUT) à 2"11

4- Wendy Holdener (SUI) à 2"36

5- Ali Nullmeyer (CAN) à 2"58

6- Katharina Gallhuber (AUT) à 3"00

7- Leona Popovic (CRO) à 3"05

8- Ana Bucik (SLO) à 3"26

9- Maria Therese Tviberg (NOR) à 3"27

10- Michelle Gisin (SUI) à 3"28

...

13- Nastasia Noens (FRA) à 3"44

...



Abandons : Lara Della Mea (ITA), Emma Aicher (ALL), Marie-Therese Sporer (AUT), Mina Fuerst Holtmann (NOR), Erin Mielzynski (CAN), Chiara Mair (AUT), Andreja Slokar (SLO), Anna Swenn-Larsson (SUE)



Si vous avez manqué la première manche :



Il faut davantage que des conditions compliquées et une neige changeante pour perturber Petra Vlhova (26 ans). Depuis un an, la Slovaque est la meilleure slalomeuse de la planète et elle l'a encore démontré mardi lors de la première manche du slalom de Zagreb (Croatie), cinquième rendez-vous de la spécialité cet hiver où elle a triomphé deux fois sur les quatre dernières années (Shiffrin a remporté les deux autres, en 2018 et 2019). Sur les quatre premiers, Vlhova en avait remporté trois. Et à voir sa performance sur ce premier tracé, il semble presque déjà écrit qu'elle comptera une quatrième victoire en cinq courses mardi soir. Partie avec le dossard 1, la skieuse déjà promise au petit globe du slalom, avec 120 points d'avance sur Mikaela Shiffrin avant même ce cinquième slalom de la saison a tenu tout le monde en respect dès cette première course de l'année 2022, comme elle l'avait déjà fait à Lienz le mois dernier à l'occasion du baisser de rideau sur 2021.

Shiffrin, Holdener et Swenn-Larsson dans la même seconde que Vlhova

Certes, l'Américaine Shiffrin, sa grande rivale de retour après sa quarantaine imposée par son test positif au Covid-19, comme la Suissesse Wendy Holdener et même la Suédoise Anna Swenn-Larsson, quatrième de cette première manche, se situent pour le moment dans la même seconde que la patronne de la spécialité (10 victoires sur les 16 derniers slaloms). Elles peuvent donc espérer priver Vlhova d'un nouveau succès. En tout cas en théorie, car, en pratique, la Slovaque a encore fait tellement forte impression qu'il faudrait un petit accident pour qu'elle ne l'emporte pas de nouveau. Nastasia Noens se contenterait déjà aisément d'une place dans le Top 10 final. Avant la seconde manche, programmée à 16h05, la Française occupe la 11eme place, en embuscade.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM DE ZAGREB (CROATIE)

Classement de la 1ere manche - Mardi 4 janvier 2022

1- Petra Vlhova (SLQ) en 55”99

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”64

3- Wendy Holdener (SUI) à 0”81

4- Anna Swenn-Larsson (SUE) à 0”84

5- Katharina Liensberger (AUT) à 1”17

6- Lena Duerr (ALL) à 1”69

7- Andreja Slokar (SLO) à 1”85

8- Erin Mielzynski (CAN) à 1”87

9- Michelle Gisin (SUI) à 2”26

10- Ana Bucik (SLO) à 2”48

11- Nastasia Noens (FRA) à 2”53

...



