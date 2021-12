Worley : « Très heureuse de cette journée »

Worley : "Il faut espérer que cela continuera en 2022"



Je suis super super heureuse de cette course. J’ai vraiment réussi à faire deux manches solides. C’était le but. A Courchevel (elle avait terminé cinquième du premier géant du week-end et quatrième du second), je sentais que mon ski était là, mais je n’avais pas réussi à concrétiser le podium (elle avait manqué la troisième place pour huit centièmes sur le second géant de Courchevel).Aujourd’hui, je me suis vraiment très bien senti sur mes skis, en confiance. J’ai pu vraiment pousser les deux manches (elle a signé le meilleur temps de la première manche et le quatrième de la seconde), et ça paye avec la victoire (sa 15eme en Coupe du monde), donc je suis très heureuse de cette journée. C’était une bonne journée.Oui, je suis aussi très heureuse de pouvoir jouer parmi les filles qui skient vite en ce moment en géant. C’est vrai qu’il y a toujours eu une grosse densité et c’est toujours plaisant de pouvoir jouer sur les courses.J’ai vraiment pris du plaisir aujourd’hui. En plus, ça se termine par une victoire donc c’est parfait. Je termine l’année sur une victoire, il faut espérer que cela continuera en 2022 (avec notamment au programme les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 pour Worley, rentrée de Vancouver en 2010 comme de Pyeongchang en 2018 sans la moindre médaille autour du cou).Source : FFSTV