Worley : « Je me disais que c'était peut-être fini... »

Worley : « C'est top d'avoir une répétition de ce genre-là »



Une Marseillaise 🇫🇷 une médaille 🥇 et une belle 👑 pour @TessaWorley après sa victoire à #Kronplatz sur le #géant. @Eurosport_FR @LPFrileux @flomasnada @FedFranceSki #ChaletClub pic.twitter.com/Pmaj8vRVtR

— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 26, 2021

Tessa Worley (31 ans) ne pouvait choisir meilleur timing pour renouer avec le succès en Coupe du Monde. Non pas parce que sa victoire du jour sur le géant de Kronplatz, plus de deux ans (octobre 2018) après sa dernière victoire, est intervenue à quelques heures pour son illustre compagnon Julien Lizeroux de tirer sa révérence, en nocturne sur le slalom de Schladming. Si la Bornandine a retrouvé le sourire au bon moment, c'est surtout parce que son triomphe de mardi, elle l'a signé sur le dernier géant au programme avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (du 8 au 21 février prochain). Et ça, cela tenait tout particulièrement à coeur de la championne française, d'autant qu'elle commençait à se demander sérieusement si elle remonterait un jour sur la plus haute marche du podium au plus haut niveau., a avoué Worley après sa victoire, ravie de retrouver la forme au meilleur moment, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'elle ressort de sa boîte juste avant les Mondiaux, à l'entendre au micro d'Eurosport.« C'est assez drôle, car il y a deux, trois ans avant les Mondiaux, j'avais gagné la course. Ca ne veut rien dire mais j'ai l'impression que ma forme va en s'améliorant et c'est tant mieux. Une victoire, c’est le Graal. Il faut vraiment puiser dans ses ressources pour aller chercher la victoire, c’est ce que j’ai fait aujourd’hui, je suis très contente. » La quadruple médaillée d'or n'y croyait pas vraiment ces dernières semaines. Pourtant,« Les Mondiaux, c’est une course d’un jour, on a envie d’y briller. Ma confiance monte en puissance, je me sens bien au bon moment de la saison, c’est hyper encourageant (...) C’est top d’avoir une répétition de ce genre-là. » Car« Il faut vraiment chercher au plus profond pour faire ces manches, j’ai su le faire sur cette piste carrément challenging, avec une visibilité compliquée. Je suis trop contente de l’avoir fait. C’est cool d’en être encore capable. » Montée deux fois sur le podium cet hiver sans parvenir à l'emporter, Worley s'est prouvée mardi qu'elle pouvait toujours damer le pion à toutes ses rivales. De là à parler de renaissance, il n'y a peut-être qu'un pas.