Un calendrier chamboulé

La Fédération Internationale de Ski a annoncé ce lundi avoir trouvé une case dans son calendrier pour replacer son épreuve de Coupe du monde de Super-G de Lake Louis. Reportée en raison de chutes de neige abondantes au Canada le 28 novembre, cette étape avait été déplacée à Bormio en Italie. Or, ce 31 décembre, la qualité de la neige en Lombardie ne permettait pas aux organisateurs de maintenir la course, la faute à des pluies trop importantes durant la nuit. La FIS avait alors une nouvelle fois reporté la descente, sans toutefois donner davantage d'informations quant à la tenue de cette épreuve.. Ainsi, la Suisse sera l'hôte de quatre épreuves la semaine prochaine avec en outre deux descentes et un slalom dans cette même station des Alpes située dans le canton de Berne.Le biathlon n'est pas en reste.. Le public allemand aura ainsi l'immense joie d'assister à deux courses ce jeudi avec aussi le sprint féminin à partir de 14h15. L'Union Internationale de Biathlon a informé que ce changement a été contraint et forcé par la chaleur et la pluie frappant le Land de Thuringe de l'autre côté du Rhin. Au classement de la Coupe du monde deux Français occupent les deux premières places avant ce premier rendez-vous de l'année 2022: Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Le Norvégien Svetle Sjastad Christiansen complète le podium actuel devant le Suédois Sebastian Samuelsson. La fratrie norvégienne Boe se classe aux 6eme et 7eme rangs avec dans l'ordre Tarjei et Johannes. Au sein de ce top 10 s'immisce un autre Français, Simon Desthieux en ferme la marche.