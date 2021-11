TQO (F/J3) : Battue par la Suède, l'équipe de France n'ira pas à Pékin

Le hockey sur glace français ne sera pas convié à Pékin. Trois mois après l’échec des Bleus de Philippe Bozon, ce sont les Bleues qui ont vu le billet pour le prochain tournoi olympique leur échapper lors de la dernière journée du Tournoi de Qualification Olympique. Sur la glace de Luleå, les joueuses de Grégory Tarlé ont tout donné pour prendre le meilleur sur la Suède mais leurs efforts se sont finalement avérés vains. Les Suédoises ont attendu la 13eme minute de la rencontre pour ouvrir le score. Sur une action initiée par Felizia Wikner et Maja Nylen, Michelle Lowenhielm est allée tromper Caroline Baldin. Les Bleues ont ensuite su résister en infériorité numérique lors de la sortie pour deux minutes d’Estelle Duvin pour un contact avec la crosse. Le break est venu dès l’entame de la deuxième période avec Sara Hjalmarsson qui a contraint Caroline Baldin à aller chercher le palet une deuxième fois dans sa cage sur une action initiée par Olivia Carlsson. Les Bleues ont toutefois eu la force de réagir.

Les Bleues ont trop réagi pour l’emporter

Moins de quatre minutes après la deuxième réalisation suédoise, Clara Rozier a relancé les Bleues sur une passe de Léa Parment. Trop indisciplinées, les joueuses de Grégory Tarlé ont une nouvelle fois passé deux minutes en infériorité numérique après une interférence d’Athéna Locatelli. Le scenario s’est une nouvelle fois répété à l’entame du dernier tiers-temps avec Lina Ljungblom qui a mis un peu plus son équipe à l’abri. Sur des passes décisives de Jessica Adolfsson et Linea Johansson, l’attaquante suédoise a trompé Caroline Baldin. Dans la foulée, les Bleues ont passé pas moins de cinq minutes en infériorité numérique pour une faute de Clara Rozier. Il en fallait toutefois plus pour faire craquer les Bleues qui, juste après avoir manqué l’occasion de réduire l’écart en infériorité numérique, ont vu Léa Villiot aller battre Sara Grahn. Dans un angle fermé sur des passes de Lara Escudero et Clara Rozier, la Tricolore a ramené l’équipe de France à une longueur. Mais la fin de match a vu les Suédoises faire mieux que tenir et les Bleues commettre trop d’erreurs pour espérer mieux. Avec cette courte victoire (3-2), la Suède valide son billet pour Pékin alors que les Bleues ont sans doute laissé passer une belle occasion de participer aux Jeux Olympiques.



HOCKEY SUR GLACE - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (F) / GROUPE E

Du 11 au 14 novembre 2021 à Luleå (Suède)



1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

France - Corée du Sud : 4-0

Slovaquie - Suède : 0-3



2eme journée - Samedi 13 novembre 2021

France - Slovaquie : 3-1

Suède - Corée du Sud : 15-0



3eme journée - Dimanche 14 novembre 2021

Corée du Sud - Slovaquie : 1-7

Suède - France : 3-2



Classement

1- Suède 9 points

2- France 6

3- Slovaquie 3

4- Corée du Sud 0



La Suède se qualifie pour le tournoi olympique féminin de hockey sur glace à Pékin.