TQO (F/J1) : Nette victoire tricolore face à la Corée du Sud en ouverture

Fin du match à Luleå !

Les Bleues débutent parfaitement la compétition en gagnant 4-0 leur premier match du TQO face à la Corée du Sud 🇰🇷



🎯 @ClaraRozier x2, @MespledeJ et @estelled12 #ObjectifJO #MissionBleue #FRAKOR pic.twitter.com/6ugDjuPa48



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) November 11, 2021

Les Bleues devront confirmer

HOCKEY SUR GLACE - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (F) / GROUPE E

1ere journée - Jeudi 11 novembre 2021

2eme journée - Samedi 13 novembre 2021

3eme journée - Dimanche 14 novembre 2021

Classement

Les Bleues n’ont pas manqué la première marche. Alors qu’elles ont l’ambition de participer au tournoi olympique de hockey sur glace, les joueuses de Grégory Tarlé ont démarré le TQO organisé à Luleå par une victoire large sur une jeune équipe de Corée du Sud. Une rencontre qui a démarré sur un faux-rythme, avec les deux équipes qui se sont retrouvées en infériorité numérique dans les dix premières minutes. Mais, peu avant le quart d’heure de jeu, Estelle Duvin a lancé les Tricolores en ouvrant le score sur une action initiée par Clara Rozier et Chloé Aurard. Toutefois, les Bleues ont mis du temps avant de conforter leur avantage, un but étant refusé à Marion Allemoz à deux minutes de la fin de la première période pour une crosse trop haute au moment de dévier le palet. Tant la fin du premier tiers-temps que le début du deuxième a vu les Françaises multiplier les infériorités numériques.Heureusement, Caroline Baldin a su conserver sa cage inviolée durant ces périodes de turbulences avant de voir Clara Rozier, en solitaire, faire le break pour l’équipe de France à la demi-heure de jeu. Sonnées, les Coréennes n’ont pas eu le temps de réagir. En effet, trois minutes plus tard, Julia Mesplede a donné une avance de trois longueurs aux Bleues et, surtout, plus de tranquillité avant les 20 dernières minutes de cette rencontre. Dos au mur, les Coréennes ont durci le jeu et, en conséquence, ont vécu deux périodes d’infériorité numérique et la deuxième leur a été fatale. Sur une passe décisive de Lara Escudero, Clara Rozier est allé chercher son doublé et sceller le sort de la rencontre (4-0). Alors que seul le premier du groupe au terme des trois journées verra Pékin en février prochain, les Bleues devront confirmer ce samedi face à la Slovaquie avant de défier la Suède sur ses terres en clôture ce dimanche.Du 11 au 14 novembre 2021 à Luleå (Suède)- Corée du Sud : 4-0Slovaquie - SuèdeFrance - SlovaquieSuède - Corée du SudCorée du Sud - SlovaquieSuède - FranceCorée du Sud 0SuèdeSlovaquieSeul le premier du groupe sera qualifié pour le tournoi olympique féminin de hockey sur glace.