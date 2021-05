Tournoi Beat Covid-19 : Troisième victoire pour l'équipe de France

Trois sur quatre pour l’équipe de France à Ljubljana. Engagés dans le tournoi Beat Covid-19 organisé dans la capitale slovène, les joueurs de Philippe Bozon ont pris le meilleur face à l’Ukraine pour le quatrième de leurs cinq matchs au programme. Il n’a fallu attendre que treize minutes pour voir Eliot Berthon ouvrir le score sur une action initiée par Floran Douay et Rudy Matima. Mais, en fin de deuxième période, Sébastien Ylonen a concédé l’égalisation sur une frappe d’Andriy Denyskin. Toutefois, les Bleus ont su reprendre l’avantage dès le début de la deuxième période par l’intermédiaire de Damien Fleury, avec le soutien de Louis Boudon et Kevin Hecquefeuille.

Les Bleus voudront bien finir face à l’Autriche

Quatre minutes plus tard, Kévin Bozon y est également allé de son but dans cette rencontre, profitant d’une action menée par Hugo Gallet et Loic Farnier. L’Ukraine n’a pas manqué de réagir dans le dernier quart d’heure de la rencontre. En effet, Sergii Babynets a profité d’assistances de Roman Blagyi et Vsevolod Tolstushko pour revenir à un but de l’équipe de France. Les Ukrainiens ont alors tenté le tout pour le tour en faisant sortir leur gardien Artur Ozhandzhanian pour la dernière minute de jeu. Une situation qui a fini par tourner en faveur de l’équipe de France. En effet, Damien Fleury a signé son doublé dans une cage vide sur une passe de Jordann Perret. Les Bleus s’imposent de deux buts (2-4) et signent ainsi un troisième succès en quatre matchs dans ce tournoi amical.



HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI AMICAL BEAT COVID-19

Du 15 au 21 mai 2021 à Ljubljana (Slovénie)



1er match - Samedi 15 mai 2021

Roumanie – France : 2-3



2eme match - Lundi 17 mai 2021

France – Slovénie : 2-3



3eme match - Mardi 18 mai 2021

France – Pologne : 1-0



4eme match - Jeudi 20 mai 2021

Ukraine – France : 2-4



5eme match - Vendredi 21 mai 2021

13h00 : France – Autriche