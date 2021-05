Tournoi Beat Covid-19 : Courte victoire de l'équipe de France face à la Pologne

Les Bleus se sont rendus maîtres du suspense. Après leur victoire inaugurale face à la Roumanie et leur revers concédé par la Slovénie, les joueurs de Philippe Bozon ont signé face à la Pologne un deuxième succès en trois matchs à l’occasion du tournoi Beat Covid-19 organisé à Ljubljana. Une rencontre qui a démarré par une longue phase d’observation entre les deux formations avant que Peter Valier ne fasse trembler Ondrej Raszka, le gardien titulaire pour les Polonais. De l’autre côté de la glace, Henri-Corentin Buysse a démarré le match et a su garder sa cage inviolée pendant les 20 premières minutes, repoussant efficacement un tir longue distance à deux minutes de la pause. D’entrée de deuxième période, les Bleus auraient pu ouvrir le score si Guillaume Leclerc avait fait preuve de plus de précision dans son duel face au gardien de la Pologne, qui a également mis en échec Anthony Rech peu avant la demi-heure de jeu.

Bozon a fait la différence

Toutefois, s’ils ont su se montrer plus offensif, les Tricolores ont été souvent mis en difficulté par les montées défensives polonaises. Une pression qui aurait pu payer pour les Polonais à un peu plus de dix minutes du terme de la rencontre mais Henri-Corentin Buysse a été une nouvelle fois au rendez-vous pour éviter l’ouverture du score. Ce sont finalement les Bleus qui ont su faire la différence à six minutes du terme de la rencontre, Tim Bozon parvenant à tromper Ondrej Raszka. A partir de là, la sélection polonaise a tenté le tout pour le tour, faisant sortir son gardien pour jouer à six dans le champ. Mais, même avec deux joueurs de plus sur la glace à la suite d’une pénalité pour Sacha Treille, qui s’était rendu coupable d’une crosse haute, le score n’a pas bougé. L’équipe de France s’impose par la plus petite des marges (1-0) et pourra aborder ses deux derniers matchs face à l’Ukraine et l’Autriche avec un supplément de confiance.



HOCKEY SUR GLACE / TOURNOI AMICAL BEAT COVID-19

Du 15 au 21 mai 2021 à Ljubljana (Slovénie)



1er match - Samedi 15 mai 2021

Roumanie – France : 2-3



2eme match - Lundi 17 mai 2021

France – Slovénie : 2-3



3eme match - Mardi 18 mai 2021

France – Pologne : 1-0



4eme match - Jeudi 20 mai 2021

13h00 : Ukraine – France



5eme match - Vendredi 21 mai 2021

13h00 : France – Autriche