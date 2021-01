Tour de ski : Deux entraîneurs des Bleus écartés

Pas d'athlète français négatif en revanche !



Alexandre Rousselet, coach de l'Equipe de France a été testé positif à la Covid-19, @CBurdet, Responsable du Groupe Hommes, est quant à lui cas contact. Ils vont quitté le Tour de Ski sans remettre en cause la participation des athlètes à Toblach, tous testés négatifs.

C'était presque trop beau pour y croire. Malheureusement pour l'équipe de France, l'un des entraîneurs de la délégation Alexandre Rousselet a à peine eu le temps de se réjouir dans les colonnes du Dauphiné de ce premier week-end idéal pour les Bleus, sur la neige suisse de Val Müstair - le technicien avouant que le camp français se prenait à rêver au sortir de cette première étape du Tour de Ski - qu'il a dû déchanter et été invité à faire ses affaires et à quitter l'épreuve, au même titre que l'un de ses camarades.Il a donc été écarté sur le champ du Tour de Ski,, lui aussi contraint de s'isoler en vertu de la fameuse règle du cas contact.« Ils vont quitter le Tour de Ski sans remettre en cause la participation des athlètes à Toblach », précise toutefois la Fédération française de ski (FFS).alors que la deuxième manche se déroulera mardi en Italie, avec au menu le 10 km libre dames et le 15 km libre messieurs. Superbe troisième dimanche du 15km libre poursuite, Maurice Manificat sera encore l'un des hommes à suivre. Provisoirement troisième également du classement général - ce qui ne lui était encore jamais arrivé - le chef de file de l'équipe de France a d'ailleurs annoncé qu'il avait « envie de poursuivre sur (sa) lancée. » Et faire oublier ce lundi beaucoup moins glorieux pour les Bleus.