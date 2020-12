Super-G : Un des deux Super-G de Saint-Moritz reprogrammé à Crans-Montana

Crans-Montana sera le théâtre de trois épreuves de la Coupe du Monde féminine de ski alpin. Souvenez-vous, les deux Super-G prévus les 5 et 6 décembre à Saint-Moritz ont été annulés en raison de trop grands risques d’avalanche. L'Institut pour l'Etude de la Neige et des Avalanches de Davos avait décidé de « de fermer les domaines skiables de la Haute-Engadine », privant Saint-Moritz de toute compétition de glisse sur ses terres cette saison. Il a fallu reprogrammer les deux épreuves plus tard dans la saison. Un casse-tête qu’a déjà résolu à moitié la Fédération internationale de ski. Celle-ci a officialisé la tenue de l’un des deux Super-G à Crans-Montana le 24 janvier.

Trois jours de compétition à Crans-Montana

Les meilleures skieuses de la planète enchaîneront donc trois jours pleins sur les pistes de la station suisse puisque deux descentes sont déjà programmées les 22 et 23 janvier sur les lieux de la douzième étape de la Coupe du Monde. Cette nouvelle reflète un air de déjà vu pour Crans-Montana. La saison dernière, à la mi-février, la station avait récupéré la descente femmes prévue initialement à Rosa Khutor (Russie), reportée en raison de trop fortes chutes de neige. Reste désormais à trouver un point de chuet au deuxième Super-G. Après six étapes, le classement général est dominé par Petra Vlhova. La Slovaque devance Mikaela Shiffrin et Marta Bassino alors que la championne du monde en titre Federica Brignone, qui s'était imposée à Crans-Montana lors de la descente reprogrammée la saison dernière, est cinquième. La première française, Tessa Worley, se place au 13e rang.