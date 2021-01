Super-G de Garmisch-Partenkirchen : Encore une victoire pour Lara Gut-Behrami, Lie et Gagnon sur un podium surprise

Lara Gut-Behrami est définitivement de retour à son meilleur niveau. Victorieuse du Super-G de Crans Montana le week-end dernier, la Suissesse n’a rien laissé à personne à l’occasion de l’épreuve disputée à Garmisch-Partenkirchen. Celle qui a remporté deux fois le petit Globe de Cristal de la discipline a été la seule à pouvoir répondre à Kajsa Vickhoff Lie. La Norvégienne, dont le meilleur résultat en Coupe du Monde était une quatrième place cette saison lors de la descente de Val d’Isère, avait impressionné lors de son passage mais doit se contenter de la deuxième place. Lara Gut-Behrami, avec plus d’engagement, a effacé sa marque de référence pour 68 centièmes de secondes et n’a jamais été battue. Pendant longtemps, Sofia Goggia a compté prendre la troisième place du podium mais l’Italienne, en grande forme dans les épreuves de vitesse, malgré la seconde concédée à la Suissesse... mais c’était sans compter sur la surprise Marie-Michèle Gagnon !

Gauthier dans le même temps que Vlhova, qui perd gros

La Canadienne et son dossard 29, privée de podium en Coupe du Monde depuis le combiné alpin de Soldeu en février 2016, a réalisé le meilleur résultat de sa carrière en Super-G en ne concédant que 93 centièmes de seconde à Lara Gut-Behrami. Les gros dossards ont brillé puisque l’Autrichienne Christine Scheyer, avec le numéro 25, a signé le cinquième temps devant Ester Ledecka et Corinne Suter. Côté Français, Tiffany Gauthier a réalisé une performance de tout premier ordre. En effet, la skieuse de Tignes a signé le dixième temps à un peu plus d’une seconde de Lara Gut-Behrami, soit la même performance de Petra Vlhova, qui mène le classement général de la Coupe du Monde. Toutefois, la Slovaque ne fait pas une bonne opération puisque son avance sur la Suissesse a fondu pour se limiter à 62 points. Tessa Worley, qui restait sur sa victoire en slalom géant à Kronplatz, n’a pris que la 14eme place quand Laura Gauché a terminé 21eme.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (F) / SUPER-G DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Classement après 30 dossards - Samedi 30 janvier 2021

1- Lara Gut-Behrami (SUI) en 1’15’’70

2- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 0’’68

3- Marie-Michèle Gagnon (CAN) à 0’’93

4- Sofia Goggia (ITA) à 1’’00

5- Christine Scheyer (AUT) à 1’’16

6- Ester Ledecka (RTC) à 1’’19

7- Corinne Suter (SUI) à 1’’21

8- Priska Nufer (SUI) à 1’’22

- Tamara Tippler (AUT) à 1’’22

10- Tiffany Gauthier (FRA) à 1’’27

- Petra Vlhova (SLQ) à 1’’27

...

14- Tessa Worley (FRA) à 1’’51

...

21- Laura Gauché (FRA) à 2’’12

...