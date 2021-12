Super-G de Beaver Creek (H) : La victoire pour Kilde, un nouveau Top 10 pour Pinturault

Aleksandr Aamodt Kilde est bien de retour ! Victime d’une chute à l’entraînement en janvier dernier, le Norvégien a manqué toute la fin de saison 2020-2021 et abandonné ses espoirs de gros Globe de Cristal face à Alexis Pinturault. Mais le skieur de Lommedalens est revenu sur le circuit de Coupe du Monde avec un moral regonflé à bloc. Au lendemain de son abandon lors du premier Super-G de Beaver Creek, Aleksander Aamodt Kilde a tout donné sur la « Birds of Prey » et, avec le dossard 6, a signé le meilleur temps en 1’10’’26. Parti juste derrière, Marco Odermatt n’a pas été en mesure de rééditer sa performance de ce jeudi. Le Suisse a, en effet, échoué à trois petits centièmes de seconde de la référence établie par le Norvégien. Sur ses terres, Travis Ganong a donné le sourire au public américain. Le skieur de Squaw Valley est allé chercher la troisième place à 37 centièmes de seconde du meilleur temps.

Pinturault de nouveau à son aise

Respectivement vainqueur et deuxième de la descente disputée le week-end dernier à Lake Louise, les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr n’ont pas su dompter la piste de Beaver Creek, échouant à quasiment une seconde d’Aleksandr Aamodt Kilde. Ils devancent de quelques centièmes… Alexis Pinturault. Sixième ce samedi dans la station américaine, le tenant du gros Globe de Cristal a récidivé et engrange des points importants en vue du classement général. Le clan tricolore a de quoi se réjouir au sortir de ce Super-G de Beaver Creek puisque Matthieu Bailet, septième de la descente de Lake Louise, le week-end dernier, a signé le septième temps de la course. Nils Allègre, pour sa part, manque le Top 10 pour trois centièmes de seconde face à l’Allemand Andreas Sander alors que Blaise Giezendanner a signé le 15eme temps à quasiment deux secondes d’Aleksandr Aamodt Kilde.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SUPER-G DE BEAVER CREEK (H)

Classement après 30 dossards - Vendredi 3 décembre 2021

1- Aleksandr Aamodt Kilde (NOR) en 1’10’’26

2- Marco Odermatt (SUI) à 0’’03

3- Travis Ganong (USA) à 0’’37

4- Matthias Mayer (AUT) à 0’’92

5- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0’’95

6- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’98

7- Matthieu Bailet (FRA) à 1’’20

8- Raphael Haaser (AUT) à 1’’45

9- Gino Caviezel (SUI) à 1’’46

10- Andreas Sander (ALL) à 1’’56

…