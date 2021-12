Sprint du Grand-Bornand (H) : La victoire pour J.T.Boe, deux Français dans le Top 10 à domicile

🇫🇷 Quentin Fillon Maillet s'arrache sur les skis et accrochent un podium provisoire !

BIATHLON - COUPE DU MONDE / SPRINT DU GRAND-BORNAND (H)

Classement final - Vendredi 17 décembre 2021

Johannes Thingnes Boe s’est montré intraitable ! Le Norvégien est allé chercher lors du sprint du Grand-Bornand sa première victoire individuelle de la saison, après deux succès collectif sur le relais à Östersund puis Hochfilzen. Au sommet du classement dès le premier temps intermédiaire, Johannes Thingnes Boe n’a laissé personne le rattraper et, pour cela, il s’est montré imperturbable face aux cibles. Dans des conditions de tir assez abordables, avec pas moins de 17 sans-faute sur les 109 biathlètes ayant atteint la ligne d’arrivée, le vainqueur des trois derniers gros Globes de Cristal a très tôt établi la marque de référence avec son dossard 12 avec une avance d’un peu plus de sept secondes sur le Russe Eduard Latypov. Il a ensuite fallu attendre le dossard 31 pour voir Quentin Fillon Maillet se rapprocher à un peu plus de 21 secondes.Le natif de Champagnole pourra regretter cette faute sur le tir couché, sa seule sur les dix balles tirées. Ressorti 42eme du stand de tir, le Français s’est montré plus rapide que Johannes Thingnes Boe sur les skis dans le deuxième tour afin de remonter au septième rang au terme du tir couché, conclu sans faute supplémentaire. Une célérité sur les skis qui ne s’est pas démenti dans la dernière boucle. Reprenant pas moins de dix secondes au Norvégien, Quentin Fillon Maillet s’est longtemps installé à la troisième place jusqu’au passage de la grande surprise de ce sprint du Grand-Bornand. Lancé dans le grand bain de la Coupe du Monde l’an passé à Östersund et brillant sur le circuit de l’IBU Cup, Filip Fjeld Andersen s’est offert son premier podium dans la cour des grands aux dépens du Français, qui échoue à trois secondes du podium devant un public qui a répondu présent.En route vers sa quatrième place, Quentin Fillon Maillet a signé le deuxième temps de ski avec cinq secondes de mieux par rapport à Johannes Thingnes Boe. Le seul à avoir fait mieux que le Tricolore est… Emilien Jacquelin. Mais le Grenoblois a été en difficulté face aux cibles lors de ce sprint du Grand-Bornand avec une faute au tir couché puis une autre au tir debout. Deux tours de pénalité qui l’ont handicapé dans sa recherche d’une belle performance. Toutefois, grâce à sa vitesse à skis, le Français termine à la septième place. Avec un retard de seulement 33 secondes sur le Norvégien en vue de la poursuite, Emilien Jacquelin a toutes les armes pour effectuer une belle remontée. Simon Desthieux pourrait également bien faire après sa 13eme place à 52 secondes alors qu’Antonin Guigonnat s’élancera avec un retard supérieur à la minute. Pour Fabien Claude, avec quatre fautes au tir, c’est avec quasiment deux minutes qu’il prendra le départ de la poursuite. Une épreuve qu’Eric Perrot vivra comme spectateur. Seulement 68eme, le jeune biathlète tricolore manque le cut pour un peu plus de sept secondes.Eduard Latypov (RUS) à 7’’2 (0)Filip Fjeld Andersen (NOR) à 18’’2 (0)Quentin Fillon Maillet (FRA) à 21’’2 (1)Sturla Holm Laegreid (NOR) à 24’’5 (0)Anton Smolski (BIE) à 26’’5 (0)Emilien Jacquelin (FRA) à 33’’0 (2)Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 38’’8 (1)Sebastian Samuelsson (SUE) à 40’’7 (1)Timofei Lapshin (CdS) à 42’’7 (0)Simon Desthieux (FRA) à 52’’1 (1)Antonin Guigonnat (FRA) à 1’12’’3 (2)Fabien Claude (FRA) à 1’49’’2 (4)Eric Perrot (FRA) à 2’23’’9 (3)