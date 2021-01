Sprint d’Oberhof (H) : Nouvelle victoire pour J.T.Boe devant Laegreid, Fillon Maillet placé

L’exercice du sprint est décidément ce qui plait le plus à Johannes Thingnes Boe. Le Norvégien, à l’occasion de la deuxième course sur ce format organisée à Oberhof, a tout donné pour s’imposer à l’issue des dix kilomètres de ski de fond et de deux tirs. Il faut dire que, sur la lancée de ses performances du week-end dernier, Sturla Holm Laegreid a donné du fil à retordre à son leader. Le biathlète de 23 ans, auteur d’un sans-faute au tir avec son dossard 22, s’est très tôt installé en tête de la course et a vu les Allemands Arnd Peiffer et Erik Lesser ainsi que son compatriote Johannes Dale, malgré une faute au tir, se casser les dents sur sa marque. Dans la lutte pour la victoire avant le dernier tir, avec le deuxième temps de skis, l’Italien Lukas Hofer a manqué deux balles et échoue à la sixième place. Mais, concernant Sturla Holm Laegreid, c’était sans compter sur le dossard 58 porté par Johannes Thingnes Boe.

J.T.Boe n’a pas ménagé ses efforts

Impeccable sur le tir couché, le Norvégien s’est immédiatement installé au sommet du classement, creusant l’écart sur les skis. Un effort qui lui a permis d’assurer au tir pour signer un des onze sans-faute au tir vu sur ce sprint. Ressorti du stand de tir avec une marge de neuf secondes sur Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Boe a immédiatement mis les watts pour reprendre cinq secondes à son compatriote. Un matelas qui s’est légèrement déplumé dans les 2500 derniers mètres de course mais c’est avec un peu plus de douze secondes que le numéro 1 mondial, qui s'est effondré dans l'aire d'arrivée, signe sa 26eme victoire en sprint, pour 51 succès en Coupe du Monde. L’Allemand Arnd Peiffer complète le podium à 28 secondes de Johannes Thingnes Boe qui ne pourra pas bénéficier de ces écarts sur une poursuite, la deuxième étape organisée à Oberhof étant complétée par un relais ce vendredi puis une Mass Start ce dimanche.

Fillon Maillet et Jacquelin dans le Top 15

Restant sur deux podiums le week-end dernier lors du relais mixte et du relais mixte simple, l’équipe de France a manqué le coche sur ce sprint d’Oberhof. Avec le septième temps de ski, Quentin Fillon Maillet a commis une faute lors du tir debout et prend la huitième place sur la ligne d’arrivée. Emilien Jacquelin, pour sa part, est passé par l’anneau de pénalité à l’issue du tir couché et prend la 14eme place à pkus d’une minute de Johannes Thingnes Boe. Avec deux fautes chacun, Antonin Guigonnat et Simon Desthieux terminent in extremis dans les points avec, respectivement, la 26eme et la 27eme position. Emilien Claude, avec un 7/10 au tir n’a pu faire mieux que la 67eme place alors que Fabien Claude, qui a fait cinq erreurs face aux cibles, est 73eme à l’occasion de ce sprint. Avec cette victoire, Johannes Thingnes Boe consolide sa première place au classement général de la Coupe du Monde mais également au classement de la spécialité.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / SPRINT D’OBERHOF (H)

Classement final - Mercredi 13 janvier 2021

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) en 24’43’’6 (0 fautes au tir)

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 12’’4 (0)

3- Arnd Peiffer (ALL) à 27’’9 (0)

4- Erik Lesser (ALL) à 30’’6 (0)

5- Johannes Dale (NOR) à 38’’3 (1)

6- Lukas Hofer (ITA) à 40’’7 (2)

7- Dmytro Pidruchnyi (UKR) à 45’’5 (1)

8- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 46’’3 (1)

9- Martin Ponsiluoma (SUE) à 46’’9 (2)

10- Matvey Eliseev (RUS) à 47’’5 (0)

...

14- Emilien Jacquelin (FRA) à 1’04’’5 (1)

...

26- Antonin Guigonnat (FRA) à 1’44’’3 (2)

27- Simon Desthieux (FRA) à 1’44’’8 (2)

...

67- Emilien Claude (FRA) à 2’57’’1 (3)

...

73- Fabien Claude (FRA) à 3’09’’9 (5)

...