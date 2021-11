Sprint de Sjusjoen (H) : Nette domination de la Norvège, les Bleus dans le Top 10

Si Julia Simon s’est signalée dans la course féminine, les Norvégiens ont remis les pendules à l’heure. Alors que la Coupe du Monde de biathlon s’ouvre dans deux semaines, ces derniers ont imposé leur tempo au sprint organisé ce samedi à Sjusjoen. Si Emilien Jacquelin s’est installé au sommet de la hiérarchie sur la deuxième boucle de 3300 mètres, Sivert Bakken a profité de son sans faute au tir pour reprendre la première place et résister au retour d’Havard Bogetveit. Ce dernier, malgré une faute sur le tir debout, prend la deuxième place à un peu moins de dix secondes du vainqueur et devance son aîné Tarjei Boe. En l’absence de son frère pour cette course de présaison, le membre de l’équipe de Norvège sacrée championne du monde la saison passée à Pokljuka a pris la troisième place à un peu plus de dix secondes.

Les Bleus placés mais pas gagnants

Il faut dire que la Norvège a trusté les cinq premières places de ce sprint. En effet, avec leurs sans faute respectifs, Johannes Dale et Erlend Bjoentegaard ont pris les quatrième et cinquième place. Avec sept des dix premiers, la Norvège a affirmé sa force de frappe… mais les trois places restantes dans le Top 10 ont été prises par des Français ! Plombé d’entrée par une faute sur le tir couché, Quentin Fillon Maillet a su se reprendre et même remonter au quatrième rang après le deuxième passage face aux cibles. Le dernier tour a toutefois été compliqué pour le médaille de bronze sur la mass start des derniers Mondiaux pour une sixième place finale. Après avoir tenu la tête en début de parcours, Emilien Jacquelin a craqué lors du tir debout avec deux fautes pour une huitième place finale juste devant Simon Desthieux. Fabien Claude, quant à lui, a pris la 26eme place avec trois fautes au tir tout comme Antonin Guigonnat, 31eme sur la ligne d’arrivée. Les Bleus auront l’occasion de gagner en confiance ce dimanche lors d’une mass start.



BIATHLON / SPRINT DE SJUSJOEN (H)

Classement final - Samedi 13 novembre 2021

1- Sivert Bakken (NOR) en 24’27’’4 (0 fautes au tir)

2- Havard Bogetveit (NOR) à 9’’5 (1)

3- Tarjei Boe (NOR) à 10’’6 (1)

4- Johannes Dale (NOR) à 13’’5 (0)

5- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 17’’2 (0)

6- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 19’’7 (1)

7- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 21’’5 (0)

8- Emilien Jacquelin (FRA) à 23’’5 (2)

9- Simon Desthieux (FRA) à 33’’6 (1)

10- Johan-Olav Botn (NOR) à 36’’8 (1)

…

26- Fabien Claude (FRA) à 1’37’’3 (3)

…

31- Antonin Guigonnat (FRA) à 1’44’’1 (3)

…