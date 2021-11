Sprint de Sjusjoen (F) : Les Norvégiennes battues à domicile par Julia Simon

Julia Simon marque les esprits à Sjusjoen. A l’occasion de la première des deux courses de pré-saison organisées en Norvège, la Française a dominé le sprint devant la fine fleur du biathlon norvégien. Après un départ prudent, avec la septième place à l’abord du premier des deux passages sur le stand de tir, Julia Simon s’est concentrée sur son tir pour ne pas commettre la moindre erreur. Ressortie troisième à treize secondes de Marte Olsbu Roeiseland, la Tricolore a perdu du terrain tout au long de la deuxième boucle de 2500 mètres pour pointer à 21 secondes de celle qui a terminé la Coupe du Monde à la deuxième place après avoir longtemps mené avant les championnats du monde 2021. Toutefois, après son tir debout, Marte Olsbu Roeiseland a dû passer par l’anneau de pénalité, quitté avec quatre secondes de retard sur Julia Simon, qui a signé un sans faute au tir. La Norvégienne a fait le forcing sur la fin du dernier tour mais c’est bien la Française qui s’impose au terme de ce sprint.

Beau tir groupé des Bleues

Avec son 10/10 face aux cibles, Julia Simon signe une belle victoire avec un peu moins de quatre secondes d’avance sur Marte Olsbu Roeiseland quand Tiril Eckhoff, victorieuse au classement général de la Coupe du Monde et du petit Globe de Cristal du sprint la saison dernière, complète le podium à un peu moins de 22 secondes de la Française. A deux semaines de la première manche de la Coupe du Monde à Östersund, le clan tricolore a réalisé une prestation plus qu’intéressante avec quatre représentantes dans les onze premières de ce sprint. En effet, Chloé Chevalier termine au pied du podium, avec un faute au tir qui l’a sans doute privé un Top 3. Anaïs Bescond, quant à elle, a pris la 7eme place à quasiment une minute de sa compatriote alors que Justine Braisaz-Bouchet, plombée par trois fautes au tir, ne prend que la onzième place. Enfin, Anaïs Chevalier-Bouchet termine 45eme à plus de trois minutes en raison de quatre fautes au tir. Une forme que les Bleues pourront confirmer ce dimanche lors d’une mass start.



BIATHLON / SPRINT DE SJUSJOEN (F)

Classement final - Samedi 13 novembre 2021

1- Julia Simon (FRA) en 21’29’’4 (1 faute au tir)

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 3’’6 (1)

3- Tiril Eckhoff (NOR) à 21’’8 (1)

4- Chloé Chevalier (FRA) à 37’’4 (1)

5- Ragnhild Femsteinevik (NOR) à 48’’9 (1)

6- Marketa Davidova (RTC) à 50’’1 (0)

7- Anaïs Bescond (FRA) à 52’’9 (1)

8- Yuliya Dzhima (UKR) à 1’00’’2 (1)

9- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 1’09’’7 (1)

10- Anastasiya Merkushyna (UKR) à 1’18’’1 (0)

11- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1’32’’0 (3)

…

45- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 3’13’’7 (4)

…