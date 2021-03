Sprint de Nove Mesto (H) : Quentin Fillon-Maillet savoure son doublé

Quentin Fillon Maillet termine la saison en boulet de canon. Le Français, troisième au classement général de la Coupe du Monde, a réalisé à Nove Mesto une performance de grande classe dont il se souviendra longtemps. Vainqueur du sprint ce jeudi, le biathlète tricolore s’est imposé ce samedi sur la poursuite, signant ainsi son premier doublé sprint-poursuite en carrière. Le Jurassien a partagé sa joie à Nordic Magazine après la course. Il est tout d’abord fier d’avoir tenu son rang dans un rôle de leader dont il n’a pas l’habitude. « Ce n’était pas une course gagnée d’avance. J’avais du stress à l’approche de cette course parce que je ne connaissais pas cette position de numéro un. Ne pas trembler face au haut du gratin du biathlon a aussi été un gros challenge », a-t-il réagi, heureux de sa prestation globale. Je voulais être acteur de mon tir pour aller chercher quelque chose. »

Bien terminer la saison à Östersund

Une ambition récompensée par un 18/20 derrière la carabine. Il a commis ses deux fautes sur les tirs couchés puis n’a plus rien laissé, même pas des miettes à ses concurrents directs. Si son doublé le ravit, « QFM » aurait toutefois bien « aimé remporter ces deux courses sur les Mondiaux » de Pokljuka, où il a glané une médaille bronze sur la mass start. La saison prendra fin à l’issue de la semaine prochaine après la dernière épreuve dans la station suédoise d’Östersund. Il tentera d’y remporter le petit globe de la mass-start. En tout cas, la volonté y est. « Je me bagarrerais jusqu’à la dernière course et le dernier tir », a-t-il conclu. Quentin Fillon-Maillet n’a que dix points de retard sur le leader virtuel du classement, Tarjei Boe, et peut accrocher l’or, après sa médaille de bronze la saison dernière et sa médaille d’argent lors de l’exercice 2018-2019.