Sprint de Lahti (H) : Klaebo trop fort pour Chanavat

PODIUM 🇫🇷🇫🇷@ChanavatLucas 2️⃣ du Sprint de Lahti, à seulement 4 centièmes de la gagne 👏🏼👏🏼

Bravo 🇫🇷💪🏼

📸 Nordic Focus pic.twitter.com/ASPEguHMv0



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) February 26, 2022

Chanavat, d’un repêchage à la deuxième place

Lucas Chanavat a tout donné mais ça n’a pas été suffisant face à Johannes Hoesflot Klaebo. Une journée de reprise sur la Coupe du Monde de ski de fond après les Jeux d’hiver de Pékin que le Tricolore avait parfaitement lancé avec le meilleur temps lors des qualifications avec six dixièmes de seconde d’avance sur le Norvégien et deux secondes et demie sur Haavard Solaas Taugboel. Cinquième, Richard Jouve s’est également qualifié pour les quarts de finale tout comme Renaud Jay (15eme) et Arnaud Chautemps (17eme). Un premier tour à élimination directe qui a souri aux Tricolores car seul Renaud Jay, troisième de sa course à moins de deux dixièmes de la qualification, a manqué le coche. Lucas Chanavat a prolongé son duel avec Johannes Hoesflot Klaebo en prenant le meilleur sur le Norvégien quand Richard Jouve a résisté au triple champion olympique à Pékin Alexander Bolshunov afin de valider son billet pour les demi-finales. Arnaud Chautemps, quant à lui, s’est qualifié au temps après avoir terminé quatrième de sa course.La première demi-finale a été mouvementée. Alors que Johannes Hoesflot Klaebo a pris le meilleur sur Federico Pellegrino, l’Italien a été pris par la patrouille. En effet, dans le final, le champion du monde 2017 de la discipline a coupé un virage pour prendre l’intérieur sur Lucas Chanavat. Après avoir revu les images, le jury a relégué Federico Pellegrino à la dernière place. Troisième sur la piste, Lucas Chanavat est passé de potentiel repêché au temps au statut de qualifié pour la finale. Dans cette même course, Arnaud Chautemps a été rapidement dépassé et a pris la cinquième place. L’autre demi-finale n’a pas permis à Richard Jouve de rejoindre son compère en finale. Le Tricolore, dans le bon wagon, n’a toutefois pas pu suivre Gleb Retivykh et Sindre Bjoernestad Skar. Quatrième, Richard Jouve a manqué le repêchage au temps pour neuf centièmes de seconde face au Chinois Qiang Wang. Ce dernier, après une chute, n’a pas pu exister lors de la finale. Une dernière course qui a été un duel au sommet entre Johannes Hoesflot Klaebo et Lucas Chanavat. Bien sorti du dernier virage, le Tricolore n’a pas pu résister à la pointe de vitesse du Norvégien, qui s’impose pour seulement quatre centièmes de seconde quand Sindre Bjoernestad Skar complète le podium. Après Dresde et Lenzerheide, Lucas Chanavat s’offre un troisième podium cette saison.