Sprint de Kontiolahti (H) : Fillon Maillet repart sur de bonnes bases

March 5, 2022 16:50 Pour sa première course individuelle après les Jeux d'hiver de Pékin, Quentin Fillon Maillet n'a laissé à personne la victoire lors du sprint de Kontiolahti et consolide un peu plus sa première place au classement de la Coupe du Monde.