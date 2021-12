Sprint de Davos (H) : Klaebo intouchable, Jouve à nouveau sur le podium

Nouveau podium pour @Richardjouve !🇫🇷👏🏼

Jouve n’a pas craqué, Chanavat a manqué le coche

Richard Jouve continue sur sa lancée. Troisième du sprint organisé le week-end dernier à Lillehammer, le spécialiste de la discipline a récidivé ce samedi dans la station suisse de Davos. Une journée qui avait parfaitement démarré pour les têtes d’affiche de l’équipe de France. En effet, alors que Johannes Hoesflot Klaebo s’est montré le plus rapide, Lucas Chanavat a signé le deuxième temps à une seconde et demie du Norvégien. Richard Jouve, quant à lui, a terminé quatrième avec un retard de seulement 17 centièmes de seconde sur son compatriote. Une première partie de programme qui a également vu Renaud Jay passer le cut avec le 24eme temps mais ce dernier a échoué dès les quarts de finale. Arnaud Chautemps (42eme), Tom Mancini (49eme), Théo Schely (52eme) et Sabin Coupat (75eme) ont, quant à eux, regardé depuis le bord de la piste les performances de leurs compatriotes.La phase à élimination directe a été du même acabit pour les deux principaux représentants tricolores. Après avoir vu Johannes Hoesflot Klaebo dominer la première course, Richard Jouve s’est montré le plus rapide dans la deuxième alors que Lucas Chanavat a terminé juste derrière le Norvégien Erik Valnes dans la troisième, la photo-finish ayant départagé les deux skieurs pour deux centièmes de seconde. Des performances qui leur ont ouvert les portes des demi-finales. Tout d’abord, Richard Jouve n’a pris que la troisième place derrière Sergey Ustiugov et Johannes Hoesflot Klaebo, devant attendre un repêchage au temps pour obtenir son billet pour la finale. Heureusement pour lui, la deuxième demi-finale a été bien moins rapide car Lucas Chanavat s’est imposé avec un temps plus lent que celui de son compatriote. Une finale à six qui s’est donc disputée avec deux Français sur la ligne de départ. Mais, pour la victoire, Johannes Hoesflot Klaebo était bien le plus fort. Le Norvégien s’impose avec 87 centièmes de seconde d’avance alors que Richard Jouve a résisté face à Erik Valnes pour monter sur la troisième place du podium. Lucas Chanavat, quant à lui, a terminé dernier de cette finale, à sept secondes.