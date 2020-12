Snowboard : Vaultier range sa planche

C’est une légende du snowboard qui a décidé de ranger sa planche. Pierre Vaultier a annoncé qu’il prenait sa retraite ce jeudi, à l’âge de 33 ans. « Clap de fin. Que d'émotions, de sensations, de partage, de réussite et de défaites, d'expériences, de souvenirs... Mais aujourd'hui je dois mettre un terme à ma carrière de compétiteur. Pour des raisons inconnues le cartilage de mon genou a entièrement disparu au cours de ces derniers mois. Résultat : prothèse totale de genou dans 2 semaines... C'est avec émotions et sincérité que je remercie mon épouse, ma famille, mes coachs (x15) et mon staff, la Fédération française de ski et mes partenaires. A bientôt pour de nouveaux projets palpitants ! », a écrit le champion français sur son compte Instagram.

Vaultier pensait encore à Pékin 2022 il y a peu

En quinze ans de carrière, le natif de Briançon (Hautes-Alpes) s’est forgé un palmarès assez extraordinaire. Il a notamment remporté deux médailles d’or en snowboardcross aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014 (malgré une déchirure du ligament du genou deux mois plus tôt, qui l’a contraint de porter une attelle) et de Pyeongchang en 2018. Il est également devenu champion du monde pour la première (et unique) fois en Sierra Nevada en 2017, et a remporté pas moins de six globes de cristal (2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018). « Jusqu’alors, j’avais encore un espoir de pouvoir me remettre sur pied pour aller aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Mais entre août et début novembre, mon état physique a complètement dégringolé. Je tournais alors cette décision de prendre ma retraite dans ma tête. Et aujourd’hui, c’est le moment de l’annoncer », a expliqué Vaultier dans une interview au Dauphiné. Le champion français, chevalier de la Légion d'Honneur et officier de l'Ordre national du mérite, va désormais se concentrer sur la guérison de son genou, avant de penser à sa reconversion...