Slalom géant de Semmering (F) : Vlhova en tête, Worley dans le top 10

Noël n'aura rien changé pour Petra Vlhova, elle n'est toujours pas rassasiée. En tête du classement général de la Coupe du Monde, la Slovaque a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom géant de Semmering, la première course organisée après Noël. En Autriche, elle a réalisé un chrono remarquable qui lui offre plus de deux dixièmes d'avance sur Marta Bassino, sa première poursuivante. C'est un avantage intéressant avant la deuxième manche prévue dans l'après-midi. La Suissesse Michelle Gisin complète le podium provisoire.

Tessa Worley, dossard numéro 1 mais septième temps

A mi-parcours, les écarts sont déjà conséquents au classement du dernier slalom géant de l'année 2020. Cela s'explique par le vent fort qui tournait sur le bas de la piste mais aussi par une piste injectée qui s'est rapidement dégradée. L'excuse de la dégradation ne tient pas pour Tessa Worley qui s'était élancé en première. Avec son dossard numéro 1, la Français a réalisé un temps de référence qui a été rapidement amélioré. Même si Petra Vlhova a fait 1''60 de mieux qu'elle, la native d'Annemasse est restée dans le top 10 avec une septième place. Elle peut encore espérer terminer sur le podium d'une course où elle est habituellement en réussite (5 podiums à Semmering pour elle). Autre skieuse qui a l'habitude de briller à proximité de Vienne, Mikaela Shffrin s'est classée à la quatrième position avec un chrono six dixièmes plus lent que celui de Vlhova. La deuxième manche prévue à 13h pourrait proposer de nombreux rebondissements. Et pourquoi pas une belle remontée à Coralie Frasse Sombet, 15eme de la première manche. La troisième skieuse française engagée ce lundi, Doriane Escane, a vu sa journée se terminer dès le matin avec une 41eme place.



COUPE DU MONDE (F) / SLALOM GÉANT DE SEMMERING (AUTRICHE)

Classement à l'issue de la 1ere manche - Lundi 28 décembre 2020

1- Petra Vlhova (SVQ) en 1'02‘’15

2- Marta Bassino (ITA) à 0‘’22

3- Michelle Gisin (SUI) à 0‘’35

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 0‘’59

5- Sara Hector (SUE) à 0‘’74

6- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1‘’26

7- Tessa Worley (FRA) à 1‘’60

8- Federica Brignone (ITA) à 1‘’71

9- Mina-Fuerst Holtmann (NOR) à 1‘’72

10- Tina Robnik (SVN) à 1‘’79

...

15- Coralie Frasse Sombet (FRA) à 3‘’20

42- Doriane Escane (FRA) à 3‘’20

...