Slalom géant de Santa Caterina (H) : Odermatt en tête, Pinturault en embuscade

Avec son dossard rouge de leader du classement mondial de la discipline, Marco Odermatt a mis tout le monde d'accord lors de la première manche du slalom géant de Santa Caterina Valfura. Ce lundi matin, le Suisse a réalisé une manche parfaite pour retrancher 19 centièmes au temps de référence jusque là détenu par le Norvégien Leif Kristian Nestvold-Haugen. Juste avant le skieur de 23 ans, Alexis Pinturault s'y était essayé. Sans réussite. Le Français complète le podium de la première manche à 24 centièmes de la tête de la course et à moins d'un demi dixième du Scandinave. A mi-parcours, le skieur de Courchevel est dans la même position que samedi. Alexis Pinturault a réussi un très bon deuxième intermédiaire mais a perdu de la vitesse sur une porte à gauche en bas de la piste. C'est quand même un très bon temps en prévision de la deuxième manche prévue à 13h.

Faivre et Favrot dans le top 15