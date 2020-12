Slalom géant de Santa Caterina (H) : Kranjec devant, Pinturault dans le coup

Initialement prévu à Val d'isère où il n'y avait pas assez de neige, le premier slalom géant de la saison s'est déroulé à Santa Caterina Valfurva sous d'abondantes chutes de neiges. Sur un parcours où la visibilité était loin d'être optimale, Zan Kranjec a réalisé une superbe première manche. Avec son dossard numéro 5, le Slovène a fait le temps de référence. Et avec beaucoup d'avance. Il a mis une claque et presque une demi-seconde au duo Marco Odermatt-Alexis Pinturault. Le Suisse avait réussi à faire deux dixièmes de mieux que le Français qui s'en était sorti avec un chrono très intéressant de 1'04''82. Avec cette marque, le natif de Moutiers s'est assuré une place sur le podium de la première manche où les projecteurs ont été nécessaires pour éclairer la piste. Le skieur de 29 ans a failli être éjecté du top 3 par Loïc Meillard mais le Suisse a terminé un dixième derrière lui. Le trio à la poursuite de Zan Kranjec se tient donc en trois dixièmes. En début d'après-midi, la pression sera énorme sur le Slovène. Mais il n'aura pas tous les favoris sur les talons. Les conditions météorologiques en ont gêné certains. Alors que Pinturault reste dans la course à la victoire, Henrik Kristoffersen a plus d'une seconde de retard sur la tête de la course et Gino Caviezel, très en vue depuis le début de la saison, a chuté.

Quatre skieurs français en deuxième manche

A 13h30, Alexis Pinturault ne sera pas le seul skieur français à participer à la deuxième manche. Il sera accompagné par Mathieu Faivre, Thibaut Favrot et Victor Muffat-Jeandet. Ce dernier, en difficulté, s'est classé 18eme à un peu plus de deux secondes du leader. Les deux autres ont fait un peu mieux en se classant aux environs de la quinzième place. Pour Clément Noël qui participait au deuxième slalom géant de sa carrière, c'est déjà terminé. Le skieur de Val d'Isère s'est classé 34eme mais a montré des choses intéressantes sur la fin de la descente pour finir à moins de trois secondes de Kranjec. Cyprien Sarrazin et Rémy Falgoux n'auront même pas eu la chance d'aller aussi loin. Ils n'ont pas terminé la première manche.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Slalom géant hommes de Santa Caterina - Samedi 5 décembre 2020

Classement de la première manche

1- Zan Kranjec (SLO), en 1'04”34

2- Marco Odermatt (SUI), à 0”46

3- Alexis Pinturault (FRA) , à 0”48

4- Loïc Meillard (SUI), à 0”49

5- Tommy Ford (USA), à 0”60

6- Filip Zubcic (CRO), à 0”69

7- Aleksander Aamodt Kilde (NOR), à 1”04

8- Henrik Kristoffersen (NOR), à 1”19

9- Alexander Schmid (ALL), à 1”23

10- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR), à 1”37

...

13 - Mathieu Faivre (FRA) à 1”72

16 - Thibaut Favrot (FRA) à 1”79

18 - Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2”11

34 - Clément Noël (FRA) à 2”98

NC - Rémy Falgoux

NC - Cyprien Sarrazin