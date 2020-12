Slalom géant d'Alta Badia (H) : Alexis Pinturault domine la première manche

Et si cette fois c'était la bonne ? Sur le slalom géant d'Alta Badia, Alexis Pinturault est bien parti pour remporter sa deuxième victoire de la saison. En Italie, le skieur qui avait gagné l'épreuve parallèle de Lech au mois de novembre, a réalisé le meilleur temps de la première manche. Avec son dossard numéro 5, il a retranché 26 centièmes au temps de référence réalisé par Filip Zubcic. Personne n'a ensuite réussi à battre la marque du Français. Marco Odermatt a dû se contenter du troisième chrono en étant relégué à quatre dixièmes du skieur de Courchevel alors que les Norvègiens Henrik Kristoffersen et Aleksander Aamodt Kilde ont terminé en dehors du top 10. Seul Atle Lie McGrath a semblé être en mesure de faire tomber le Français de son siège de leader mais le Scandinave a commis deux petits fautes qui ne lui ont pas permis de s'installer sur le podium provisoire. Le skieur né en 2000 a devancé deux compatriotes : Lucas Braathen et Leif Kristian Nestvold-Haugen. Il n'y a que six dixièmes entre les sept premiers de la première manche.

Mathieu Faivre est aussi dans le coup

Alexis Pinturault n'est pas le seul skieur français du top 10 de la première manche. Mathieu Faivre a aussi réalisé un superbe chrono pour rester dans la course. A 62 centièmes de son compatriote, le Niçois s'est classé 8eme. Un rang très intéressant avant la deuxième manche prévue à 13h30. On y retrouvera également Cyprien Sarrazin et Victor Muffat-Jeandet.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Slalom géant hommes d'Alta Badia - Dimanche 20 décembre 2020

Classement de la première manche

1- Alexis Pinturault (FRA) en 1'13”27

2- Filip Zubcic (CRO) à 0”26

3- Marco Odermatt (SUI) à 0”40

4- Atle Lie McGrath (NOR) à 0”46

5- Lucas Braathen (NOR) à 0”51

6- Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) à 0”60

6- Zan Kranjec (SLO), à 0”60

8- Mathieu Faivre (FRA) à 0”62

9- Roland Leitinger (AUT) à 0”70

10- Gino Caviezel (SUI) à 0”76

...

24 - Cyprien Sarrazin (FRA) à 1”93

28 - Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 2”15

NC - Loevan Parand (FRA)

NC - Rémy Falgoux (FRA)

NC - Thibaut Favrot (FRA)