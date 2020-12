Slalom de Madonna di Campiglio (H) : Foss-Solevaag devant, trois Français dans le top 10

Sebastian Foss-Solevaag va refermer le portillon pour la première fois de sa carrière ce lundi. A la faveur de son dossard numéro 2, il a réalisé le meilleur temps de la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Avant que la piste ne se dégrade, le Norvégien a fait tomber le chrono de Daniel Yule pour établir une marque de référence qui a duré tout au long de la soirée. Bien en rythme, il a été particulièrement performant dans le mur pour faire mieux que tous ses adversaires. Même Ramon Zenhaeusern, vainqueur du slalom d'Alta Badia ce lundi, n'a pas réussi à se rapprocher à moins de quatre dixièmes du temps réalisé par le skieur de 29 ans. Le Suisse s'est classé deuxième de la première manche en faisant un dixième de mieux qu'Alex Vinatzer qui s'était déjà illustré en début de semaine en première manche.

Pinturault, Noël et Muffat-Jeandet en embuscade

Ce trio de tête sera mis sous pression par les Français lors de la deuxième manche qui débutera à 20h45. Trois skieurs tricolores se sont installés dans le top 10 de la première manche. Alexis Pinturault continue sur la lancée de son excellent week-end avec une cinquième place à égalité avec Daniel Yule. Le Français est à 78 centièmes du leader de la course. Cinq centièmes plus loin, on retrouve Clément Noël qui s'est relancé après sa grosse faute de lundi à Alta Badia. Il participera à une deuxième manche en Coupe du Monde pour la première fois de l'hiver. Victor Muffat-Jeandet, cinquième ce lundi, est aussi en embuscade. Il est huitième à un peu moins de neuf centièmes de Foss-Solevaag. Jean-Baptiste Grange, qui était très bien parti avant de faire une faute dans le mur, sera aussi de la partie. Alors qu'il pouvait espérer intégrer le top 3 provisoire au premier intermédiaire, le Savoyard a finalement dû se contenter de la 25eme place.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Slalom masculin de Madonna di Campiglio - Mardi 22 décembre 2020

Classement de la première manche

1-Sebastian Foss-Solevaag (NOR) en 47”34

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0”40

3- Alex Vinatzer (ITA) à 0”50

4- Manuel Feller (AUT) à 0”52

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0”78

5- Daniel Yule (SUI)à 0”78

7- Clément Noël (FRA) à 0”83

8- Linus Strasser (ALL) à 0”88

8- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 0”88

10- Marco Schwarz (AUT) à 1”05

...

25- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1”85

45- Julien Lizeroux (FRA) à 3”94

NC- Théo Letitre (FRA)