Slalom de Kitzbühel (H) : Le meilleur temps de la première manche pour Vinatzer devant Noël

Clément Noël retrouve de l’allant en slalom. Passé à côté lors des épreuves de Madonna di Campiglio et d’Adelboden avant de prendre la huitième place à Wengen, le skieur de Val d’Isère a profité de son dossard numéro 1. Mais, s’il a établi la première référence sur la Ganslern, le Tricolore n’a pas conclu cette première manche avec le meilleur temps. En effet, malgré son dossard numéro 12, Alex Vinatzer s’est montré le plus rapide sur ce tracé et a relégué Clément Noël à huit centièmes de seconde. Leader de la Coupe du Monde de la discipline, Sebastian Foss-Solevaag reste sur les rangs pour aller chercher une deuxième victoire cette saison après Madonna di Campiglio. Mais, derrière ce trio de tête, la concurrence est d’ores-et-déjà distancée. En effet, l’Italien Giuliano Razzoli a signé le quatrième temps mais à 73 centièmes de seconde de son compatriote.

Pinturault va devoir cravacher

Le Top 5 de cette première manche est complété par le surprenant Marc Rochat. Malgré son dossard 29, le Suisse n’a concédé que 77 centièmes de seconde à Alex Vinatzer et s’est glissé devant Dave Ryding et… Alexis Pinturault. Le skieur de Courchevel, en quête de confiance entre les piquets en vue des Jeux Olympiques de Pékin, a concédé 91 centièmes de seconde au meilleur temps de cette première manche et va devoir prendre des risques sur le deuxième tracé s’il veut faire une remontée. Vainqueur surprise à Wengen après avoir signé le 29eme temps de la première manche, Lucas Braathen s’est classé neuvième de cette première manche à Kitzbühel et aura moins fort à faire s’il veut doubler la mise en Autriche. Parmi les têtes d’affiche en slalom, il faut noter la contre-performance de Ramon Zenhaeusern, seulement 16eme, quand Henrik Kristoffersen n’a pas fait mieux que 22eme.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE KITZBUHEL

Classement de la première manche (après 30 dossards) - Samedi 22 janvier 2022

1- Alex Vinatzer (ITA) en 50’’59

2- Clément Noël (FRA) à 0’’08

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’09

4- Giuliano Razzoli (ITA) à 0’’73

5- Marc Rochat (SUI) à 0’’77

6- Dave Ryding (GBR) à 0’’81

7- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’91

8- Tommaso Sala (ITA) à 0’’93

9- Lucas Braathen (NOR) à 0’’98

10- Stefano Gross (ITA) à 1’’08

…