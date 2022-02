Henrik Kristoffersen est le roi de la Gudiberg ! Vainqueur ce samedi du premier slalom organisé à Garmisch-Partenkirchen, le Norvégien n’a laissé à personne le soin de monter une nouvelle fois tout en haut du podium. Seulement huitième après le premier tracé, le natif de Rælingen a su tenir son ski pour déloger de la première place Dave Ryding. Le Britannique, auteur de sa première victoire en Coupe du Monde à Kitzbühel, a signé une très belle remontée après n’avoir pu faire mieux que 19eme lors de la première manche. Henrik Kristoffersen a alors attendu de voir ce que ses rivaux allaient faire avant de croire à la victoire. Après avoir vu Manuel Feller se casser les dents sur le tracé concocté par l’entraîneur de l’équipe de Grande-Bretagne, le Norvégien a vu Alexis Pinturault perdre le fil pour terminer seulement 12eme de ce slalom. Le deuxième Français engagé dans cette deuxième manche, Paco Rassat, n’a pas saisi sa chance d’ouvrir son compteur de points en Coupe du Monde, étant parti à la faute. Surprise du week-end, l’Espagnol Joaquim Salarich a abordé cette deuxième manche avec envie et a finalement réussi à faire mieux que ce samedi. Le Catalan, malgré le 13eme temps de la manche, termine septième.

Strolz, Zenhaeusern et Meillard à la faute

C’est alors qu’un scenario improbable s’est déroulé dans la station allemande, candidate à l’organisation des Mondiaux 2027 face à Crans-Montana, qui a accueilli ce week-end deux descentes féminines. Tout d’abord, Johannes Strolz a très vite été dépassé par le tracé et, dans le mur, a enfourché. C’est ensuite Ramon Zenhaeusern qui s’est présenté dans le portillon de départ. Le géant suisse, après un bon départ, a heurté un piquet et est allé au sol. Les derniers espoirs suisses étaient alors dans les mains de Loic Meillard. Avec 88 centièmes de seconde d’avance au départ, le natif de Neuchâtel pouvait gérer mais un faute d’intérieur a mis un terme à sa course de manière prématurée. A l’issue de cette deuxième manche échevelée, Henrik Kristoffersen s’impose devant Dave Ryding et Linus Strasser. Après avoir remonté respectivement 20 et 21 places, Lucas Braathen et Marco Schwarz complètent le Top 5. Un résultat qui s’avère insuffisant pour le Norvégien, qui perd la tête du classement de la spécialité au profit de son compatriote, qui prend 49 points d’avance alors qu’il ne reste que deux slalom, à Flachau puis à Courchevel lors des Finales.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (H)

Classement final de la 2eme manche - Dimanche 27 février 2022

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 1’52’’66

2- Dave Ryding (GBR) à 0’’35

3- Linus Strasser (ALL) à 0’’47

4- Lucas Braathen (NOR) à 0’’49

5- Marco Schwarz (AUT) à 0’’51

6- Giuliano Razzoli (ITA) à 0’’57

7- Joaquim Salarich (ESP) à 0’’60

8- Istok Rodes (CRO) à 0’’71

9- Michael Matt (AUT) à 0’’86

- Alex Vinatzer (ITA) à 0’’96

…

12- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’05

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Marco Odermatt (SUI) 1200 points

2- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 825

3- Matthias Mayer (AUT) 692

4- Henrik Kristoffersen (NOR) 659

5- Beat Feuz (SUI) 579

…

8- Alexis Pinturault (FRA) 449

…



Classement de la Coupe du Monde de slalom

1- Henrik Kristoffersen (NOR) 356 points

2- Lucas Braathen (NOR) 307

3- Linus Strasser (ALL) 278

4- Dave Ryding (GBR) 262

5- Manuel Feller (AUT) 261

…

12- Clément Noël (FRA) 177

…



Si vous avez manqué la première manche…



Deuxième ce samedi, Loic Meillard est décidé à faire mieux à Garmisch-Partenkichen. Intouchable sur la première partie du tracé, le Suisse a très nettement signé le meilleur temps de la première manche sur la Gudiberg et repousse ses principaux rivaux à plus d’une demi-seconde. En effet, alors que le champion olympique du combiné alpin et du Team Event Johannes Strolz s’est rapproché à 51 centièmes, Ramon Zenhaeusern a coupé la ligne d’arrivée dans le même temps que l’Autrichien. Un duo qui ne devance que de 18 centièmes de seconde Alexis Pinturault. En difficulté sur la première partie du tracé, le skieur de Courchevel a relevé le niveau sur la suite et échoue à un peu moins de sept dixièmes de seconde de Loic Meillard. Le Tricolore sera dans la course pour un quatrième podium en Coupe du Monde cette saison mais a cédé la quatrième place qu’il a longtemps tenu à la surprise venue d’Espagne, Joaquim Salarich, qui confirme après avoir fini huitième ce samedi

Noël dans le dur, Amiez ne confirme pas

Pour Clément Noël, le week-end à Garmisch-Partenkirchen tourne au cauchemar. Parti à la faute lors de la deuxième manche ce samedi, le champion olympique de la discipline à Pékin n’a pas passé plus de dix portes lors de cette première manche. Le skieur de Val d’Isère a une nouvelle fois enfourché et a vu ses espoirs de deuxième victoire de la saison dans la discipline partir en fumée. Un échec qui éloigne un peu plus Clément Noël dans la course au petit Globe de Cristal. Actuel porteur du dossard rouge, Lucas Braathen est passé à côté de cette première manche avec la 18eme place et un retard supérieur à une seconde et demie sur Loic Meillard, qui pourrait déposséder le Norvégien de son paletot à l’issue de cette deuxième épreuve en Allemagne. Côté Tricolore, Alexis Pinturault ne sera pas seul en deuxième manche. 28eme, Paco Rassat aura l’occasion de marquer ses premiers points en Coupe du Monde. Steven Amiez, quant à lui, n’a pas vu la ligne d’arrivée lors de cette première manche.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE GARMISCH-PARTENKIRCHEN (H)

Classement final de la 1ere manche - Dimanche 27 février 2022

1- Loic Meillard (SUI) en 53’’76

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’51

- Johannes Strolz (AUT) à 0’’51

4- Joaquim Salarich (ESP) à 0’’55

5- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’69

6- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’80

- Manuel Feller (AUT) à 0’’80

8- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0’’88

9- Istok Rodes (CRO) à 1’’00

10- Marc Digruber (AUT) à 1’’08

…

28- Paco Rassat (FRA) à 1’’77

…