What a race it has been in Flachau😯 Atle Lie McGrath finishes 1st to claim his first World Cup victory👏 Clément Noel finishes 2nd and Daniel Yule 3rd💪#fisalpine pic.twitter.com/8GPooRb9VC

— FIS Alpine (@fisalpine) March 9, 2022

Noël à nouveau sur le podium, Strolz a encore cédé

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE FLACHAU (H)

Classement final de la 2eme manche - Mercredi 9 mars 2022

Classement général de la Coupe du Monde

Classement de la Coupe du Monde de slalom

What a first run that was! Johannes Strolz is current leading the pack with a 0.97 second lead on Atle Lie McGrath. Clément Noel is current sitting in third heading into the second run.

The second run is scheduled to start at 20:45 CET. #fisalpine pic.twitter.com/k0edm1OEWb



— FIS Alpine (@fisalpine) March 9, 2022

Strolz pourra presque gérer en deuxième manche

SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE FLACHAU (H)

Classement final de la 1ere manche - Mercredi 9 mars 2022

Atle Lie McGrath ajoute son nom à la liste. A Flachau, lors du neuvième slalom de la saison, le jeune Norvégien est devenu le huitième vainqueur différent et a fait chavirer le public autrichien. Deuxième à l’issue du premier tracé, le fils de l’ancien skieur américain Felix McGrath a su tenir face aux pièges du tracé préparé par Loïc Brun, entraîneur de l’équipe de France. Une deuxième manche qui a démarré très fort tout de suite avec Henrik Kristoffersen, seulement 28eme du premier tracé, qui a établi tout de suite la marque de référence, avec ce qui est resté le meilleur temps de la manche, mais le Norvégien a très vite vu le Croate Samuel Kolega le devancer sur la ligne d’arrivée. C’est toutefois l’Américain Luke Winters qui a réalisé une des plus belles sensations de cette deuxième manche, gagnant onze places pour terminer septième. Après avoir vu Manuel Feller puis Marco Schwarz prendre l’ascendant, c’est Daniel Yule qui s’est installé à la première place du classement avant le passage des trois meilleurs du premier tracé.Champion olympique à Pékin, Clément Noël a tenu son rang pour repousser le Suisse à 35 centièmes de seconde et s’assurer d’un deuxième podium cette saison après le slalom de Val d’Isère. Atle Lie McGrath, avec la fougue de la jeunesse, s’est lancé à corps perdu dans ce deuxième tracé. Grâce à une fin de parcours plus aboutie, le Norvégien a fait mieux que le Français, le devançant de 29 centièmes de seconde. Devant son public, Johannes Strolz a fermé le portillon pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde, comme il l’avait fait à Pékin. Là aussi, l’Autrichien a craqué sous la pression alors qu’il avait quasiment une seconde d’avance. Commettant trop d’erreurs, il n’a cessé de perdre du temps et termine au pied du podium à 66 centièmes d’Atle Lie McGrath, qui signe son quatrième Top 3 en Coupe du Monde et, donc, sa première victoire. Alexis Pinturault, lui aussi, a connu une deuxième manche compliquée et termine 14eme de ce slalom. Alors qu’il ne reste à disputer que le slalom des finales à Courchevel, Henrik Kristoffersen limite la casse et ne cède qu’un point à son compatriote Lucas Braathen, qui va aborder le dernier rendez-vous avec 48 points de retard.Clément Noël (FRA) à 0’’29Daniel Yule (SUI) à 0’’64Johannes Strolz (AUT) à 0’’66Marco Schwartz (AUT) à 0’’69Manuel Feller (AUT) à 0’’76Luke Winters (USA) à 0’’83Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’88Linus Strasser (ALL) à 0’’98Luca Aerni (SUI) à 1’’01Alexis Pinturault (FRA) à 1’’20Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1050Matthias Mayer (AUT) 836Beat Feuz (SUI) 734Henrik Kristoffersen (NOR) 674Alexis Pinturault (FRA) 467Lucas Braathen (NOR) 323Linus Strasser (ALL) 307Manuel Feller (AUT) 301Daniel Yule (SUI) 283Clément Noël (FRA) 257Johannes Strolz n’est pas tombé dans le piège. L’Autrichien, sacré en combiné alpin et lors du Team Event lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, a mis une véritable claque à la concurrence lors de la première manche du slalom de Flachau, qui remplace l’épreuve annulée à Zagreb le 6 janvier dernier. Sur la piste Hermann Maier, le tracé concocté par l’entraîneur de l’équipe d’Allemagne n’a pas fait que des heureux. Agressif pour tirer le maximum de son dossard numéro 1 afin de conforter sa première place au classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen a été piégé par le dernier mouvement de terrain et, prenant une porte double à l’envers, il a perdu beaucoup de temps et hypothéqué ses chances de bien figurer avec une 28eme place. Son compatriote Sebastian Foss-Solevaag a commis la même erreur avant que Dave Ryding n’établisse la première référence... qui n’a toutefois tenu que deux dossards, le temps que le champion olympique Clément Noël ne se signale. Un temps qui a ensuite tenu le choc face à Loïc Meillard et Linus Strasser.En manque de confiance et de résultats, Alexis Pinturault n’a rien lâché sur cette première manche et n’a concédé que 39 centièmes de seconde à son compatriote. C’est alors que Johannes Strolz a mis tout le monde d’accord. S’il a lâché un peu de temps entre le premier et le deuxième intermédiaire, l’Autrichien a survolé ce premier tracé pour couper la ligne avec une avance d’une seconde pleine sur Clément Noël. Il a ensuite fallu attendre le dossard 21 et Atle Lie McGrath pour voir un skieur se rapprocher du temps réalisé par Johannes Strolz… mais le Norvégien échoue à 97 centièmes de seconde. Côté Tricolore, Clément Noël et Alexis Pinturault seront les seuls représentants en deuxième manche. Paco Rassat a signé le 49eme et dernier temps après être allé à la faute d’entrée de jeu. Steven Amiez et Augustin Bianchini, quant à eux, n’ont pas vu la ligne d’arrivée. Une première manche qui a été marquée par un grand moment d’émotion avec le tout dernier départ en Coupe du Monde de Manfred Moelgg qui, à l’arrivée, a eu droit à un hommage de ses rivaux.Atle Lie McGrath (NOR) à 0’’97Clément Noël (FRA) à 1’’00Daniel Yule (SUI) à 1’’06Dave Ryding (GBR) à 1’’09Manuel Feller (AUT) à 1’’22- Lucas Braathen (NOR) à 1’’33Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 1’’35Marco Schwarz (AUT) à 1’’38Joaquim Salarich (ESP) à 1’’39Alexis Pinturault (FRA) à 1’’39Paco Rassat (FRA) à 11’’35