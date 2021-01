Mikaela Shiffrin retrouve des couleurs. En difficulté à l’occasion du récent slalom de Zagreb, avec une quatrième place à l’arrivée d’une deuxième manche décevante, l’Américaine s’est installée en tête du slalom de Flachau, dernière répétition dans la spécialité avant les Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, au terme du premier tracé. Si, avec son dossard numéro 1, Wendy Holdener a établi la première référence chronométrique puis a vu Petra Vlhova échouer à six centièmes, Mikaela Shiffrin a su finir fort pour se hisser au sommet de la hiérarchie. Reprenant un quart de seconde sur le dernier intermédiaire et douze secondes de course, la native de Vail a montré qu’il fallait encore compter sur elle. Derrière, si l’Autrichienne Katharina Liensberger a su résister avec 33 centièmes de retard, ça s’est empilé.

Noens passe d'un souffle

En effet, à partir de la cinquième place de Michelle Gisin, l’écart avec Mikaela Shiffrin a été au minimum d’une seconde. De plus, au fil des passages, le tracé de la piste Hermann Maier s’est dégradé, ne permettant pas aux concurrentes de défendre au mieux leur chance. Un écart au-delà des deux secondes est devenu la norme après le dossard 16 et Nastasia Noens n’a pas su éviter une telle désillusion. La Française, qui restait sur le meilleur temps de la deuxième manche à Zagreb, a concédé quasiment trois secondes à Mikaela Shiffrin. Un écart qui l’a mise dans une position inconfortable mais, malgré tout, la Niçoise sera bien au rendez-vous du deuxième tracé avec... le 30eme temps ex-aequo avec la Suédoise Sara Rask et avec un centième d’avance seulement sur l’Américaine Lila Lapanja et l’Autrichienne Katharina Gallhuber. Mais Nastasia Noens sera la seule représentante tricolore puisque Joséphine Forni a signé le 41eme temps à 3’’44 juste devant Doriane Escané, à 3’’58.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM DE FLACHAU (F)

Classement de la 1ere manche (après 30 dossards) - Mardi 12 janvier 2021

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 54’’04

2- Wendy Holdener (SUI) à 0’’08

3- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’14

4- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’33

5- Michelle Gisin (SUI) à 1’’09

6- Irene Curtoni (ITA) à 1’’11

7- Kristin Lydsahl (NOR) à 1’’42

8- Chiara Mair (AUT) à 1’’46

9- Katharina Truppe (AUT) à 1’’55

10- Laurence Saint-Germain (CAN) à 1’’65

...

23- Nastasia Noens (FRA) à 2’’93

...

41- Joséphine Forni (FRA) à 3’’44

42- Doriane Escané (FRA) à 3’’58

...