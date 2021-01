Henrik Kristoffersen retrouve la « grinta » au meilleur moment. Alors que les championnats du monde de Cortina d’Ampezzo s’annoncent, le Norvégien a totalement fait oublier son erreur d’entrée ce samedi pour s’offrir le deuxième slalom de Chamonix, son deuxième succès de la saison après le slalom de Madonna di Campiglio en décembre dernier. Pourtant, rien n’était simple sur une Verte des Houches qui, contrairement à la première manche, s’est très tôt détériorée, devenant difficile à skier pour les derniers partants. Costaud, Henrik Kristoffersen a su résister et, grâce à l’écart creusé lors de la première manche, s’imposer pour 28 centièmes devant Ramon Zenhaeusern. Le Suisse, onzième à l’issue du premier tracé, a découpé le deuxième, signant le deuxième temps de la manche pour capitaliser sur le résultat obtenu ce samedi à l’occasion du premier slalom disputé dans la station française. Mais la grande surprise du jour, imitant son compatriote Luca Aerni, restera Sandro Simonet. Le skieur de Lenzerheide, 30eme à l’issue de la première manche, a parfaitement profité d’une piste dans des conditions idéales pour signer le meilleur temps d’entrée. Tous ses rivaux se sont cassés les dents sur son temps et, pour la première fois de sa carrière, il monte sur le podium en Coupe du Monde. A quelques jours des Mondiaux, le skieur de 25 ans va donner bien des soucis à ses entraîneurs pour composer l’équipe de Suisse en slalom.

Muffat-Jeandet sur le podium, Pinturault assure le minimum

Partir tôt dans cette deuxième manche a également souri au clan français. Alors qu’Adrian Pertel, 25eme à l’issue du premier tracé, a pris la quatrième place, l’Autrichien doit la partager avec Victor Muffat-Jeandet. Gagnant onze positions, le skieur de Val d’Isère a touché du doigt le podium, qui le fuit depuis le combiné de Wengen la saison passée, mais signe une quatrième place qui vient confirmer le bon week-end du ski français. Deuxième de la première manche, Alexis Pinturault avait un coup à jouer. Mais, contrairement à Henrik Kristoffersen, le leader du classement général de la Coupe du Monde n’a pas su résister aux pièges que l’évolution de la Verte des Houches a pu installer. Trop souvent à la faute, le Français n’a pu faire mieux que le 22eme temps de cette deuxième manche pour prendre la huitième place finale. Un résultat qui lui permet de limiter les dégâts par rapport à Marco Schwarz, également en difficulté lors de cette deuxième manche qui, grâce à sa sixième place ne reprend que huit points au classement général. Jean-Baptiste Grange, passé à côté de sa deuxième manche ce samedi, n’a pas réalisé une contre-performance sur ce deuxième slalom chamoniard. Auteur du dixième temps de la deuxième manche, l’ancien double champion du monde de la discipline prend la douzième place, gagnant neuf positions. Un slalom qui était la dernière épreuve technique avant Cortina d’Ampezzo, la vitesse étant au programme la semaine prochain à Garmisch-Partenkirchen.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE CHAMONIX

Classement de la deuxième manche - Dimanche 31 janvier 2021

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 1’37’’81

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’28

3- Sandro Simonet (SUI) à 0’’66

4- Adrian Pertl (AUT) à 1’’03

- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1’’03

6- Marco Schwarz (AUT) à 1’’28

7- Giuliano Razzoli (ITA) à 1’’29

8- Manfred Moelgg (ITA) à 1’’31

- Alexis Pinturault (FRA) à 1’’31

10- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 1’’38

...

12- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’55

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Alexis Pinturault (FRA) 924 points

2- Marco Schwarz (AUT) 666

3- Marco Odermatt (SUI) 607

4- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

5- Henrik Kristoffersen (NOR) 544

...



Classement de la Coupe du Monde de slalom

1- Marco Schwarz (AUT) 589 points

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) 443

3- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 405

4- Clément Noël (FRA) 373

5- Manuel Feller (AUT) 348

...



Si vous avez manqué la première manche...



Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Clément Noël. Vainqueur du premier slalom de Chamonix ce samedi, le skieur de Val d’Isère n’a pas connu la même réussite lors de la deuxième épreuve organisée sur la Verte des Houches. Une faute à hauteur du troisième intermédiaire a coupé dans son élan le Français, qui bénéficiait d’un bon dossard avec le numéro 3. Ayant perdu toute sa vitesse, celui qui a renoué avec la victoire après près d’un an de disette devrait manquer la deuxième manche. En effet, avec 2’’77 de retard sur la marque de référence de cette première manche disputée dans des conditions bien meilleures, Clément Noël n’a signé que le 44eme temps et ne pourra pas prendre le départ de la deuxième manche. Le meilleur temps est à mettre au crédit d’Henrik Kristoffersen, qui vit l’inverse du Français. En effet, parti à la faute dès la deuxième porte ce samedi lors de la première manche, le Norvégien a tout donné ce dimanche pour déloger de la première place... Alexis Pinturault.

Attention à Aerni !

Alors que le leader du classement général de la Coupe du Monde avait su s’installer devant le leader de la spécialité, Marco Schwarz, Henrik Kristoffersen a repoussé le Français à 23 centièmes de seconde. Mais, au-delà du Norvégien et de l’Autrichien, la menace pour Alexis Pinturault lors de la deuxième manche pourrait bien être Luca Aerni. Auteur d’un remontée fantastique ce samedi lors de la deuxième manche, le Suisse n’a pas faibli malgré son dossard 20. A moins d’une demi-seconde d’Henrik Kristoffersen, le skieur des Barzettes fait oublier la contre-performance de Ramon Zenhaeusern, seulement dixième à quasiment une seconde, ainsi que les sorties de piste de Loic Meillard et Tanguy Nef. Les autres performances notables de cette deuxième manche sont celles de Fabio Gstrein, cinquième avec le dossard 15, et d’Albert Popov, sixième malgré son dossard 26. Côté Français, mis à part Alexis Pinturault et Clément Noël, Victor Muffat-Jeandet a signé le 15eme temps à un peu plus d’une seconde alors que Jean-Baptiste Grange est 21eme à quasiment une seconde et demie de la meilleure performance. Augustin Bianchini, pour sa part, a signé le 47eme temps quand Théo Letitre n’a pas vu la ligne d’arrivée.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE CHAMONIX

Classement de la 1ere manche (après 30 dossards) - Dimanche 31 janvier 2021

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 50’’33

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’23

3- Marco Schwarz (AUT) à 0’’44

4- Luca Aerni (SUI) à 0’’53

5- Fabio Gstrein (AUT) à 0’’58

6- Albert Popov (BUL) à 0’’68

7- Linus Strasser (ALL) à 0’’82

8- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0’’84

9- Stefano Gross (ITA) à 0’’86

10- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’95

...

15- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1’’16

...

21- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’44

...

44- Clément Noël (FRA) à 2’'77

...

47- Augustin Bianchini (FRA) à 3’’19