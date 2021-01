Slalom de Chamonix (H) : La première manche dominée par Schwarz, Noël tout proche, Pinturault dans le match

Marco Schwarz est décidément l’homme en forme cette saison en slalom. Restant sur une victoire à Schladming, sa deuxième de la saison après celle d’Adelboden, l’Autrichien a confirmé à l’occasion de la première manche du slalom de Chamonix. Sur une Verte des Houches rendue difficile en raison des conditions météorologiques, notamment des températures positives, le skieur de Bad Kleinkirchheim a profité de son dossard numéro 5 pour signer le meilleur temps, effaçant alors la meilleure marque signée par le dossard numéro 1 de Ramon Zenhaeusern pour deux centièmes de seconde. Dans la foulée, le dauphin de l’Autrichien, Clément Noël a également été au rendez-vous. Grâce à un très bon deuxième secteur et à un final tout en prise de risques, le skieur de Val d’Isère sera dans le match pour la victoire, n’accusant un retard que de trois centièmes sur Marco Schwarz. Derrière ce trio de tête resserré en trois centièmes de seconde, il y a une petite marge.

Pinturault aura un coup à jouer, Grange qualifié in extremis

Vainqueur du deuxième slalom de Flachau, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag a concédé 42 centièmes pour signer le quatrième temps devant Michael Matt, déjà au-delà de la demi-seconde. Après son retour au premier plan en slalom, troisième à Schladming, Alexis Pinturault n’a pas pleinement tiré parti de son retour dans le Top 7 mondial. Le skieur de Courchevel a commis une petite erreur dans le final, concédant 88 centièmes par rapport au meilleur temps. Mais, sur une piste qui pourrait se dégrader grandement au fil des passages, partir plus tôt lors de la deuxième manche sera une opportunité à saisir pour le leader du classement général de la Coupe du Monde. Victor Muffat-Jeandet sera également au rendez-vous de la deuxième manche qu’Henrik Kristoffersen ne disputera pas, après avoir enfourché dès la deuxième porte. Pour Jean-Baptiste Grange, la qualification s’est jouée pour onze centièmes. L’ancien double champion du monde de la discipline passe avec le 30eme temps et ouvrira le portillon lors de la deuxième manche.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE CHAMONIX

Classement de la 1ere manche - Samedi 30 janvier 2021

1- Marco Schwarz (AUT) en 50’’70

2- Ramon Zenhaeusern (SUI) à 0’’02

3- Clément Noël (FRA) à 0’’03

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’42

5- Michael Matt (AUT) à 0’’67

6- Manuel Feller (AUT) à 0’’73

7- Loic Meillard (SUI) à 0’’87

8- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’88

9- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 1’’08

- Alexander Khoroshilov (RUS) à 1’’08

11- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1’’24

...

30- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 2’’18

...