Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Clément Noël. Vainqueur du premier slalom de Chamonix ce samedi, le skieur de Val d’Isère n’a pas connu la même réussite lors de la deuxième épreuve organisée sur la Verte des Houches. Une faute à hauteur du troisième intermédiaire a coupé dans son élan le Français, qui bénéficiait d’un bon dossard avec le numéro 3. Ayant perdu toute sa vitesse, celui qui a renoué avec la victoire après près d’un an de disette devrait manquer la deuxième manche. En effet, avec 2’’77 de retard sur la marque de référence de cette première manche disputée dans des conditions bien meilleures, Clément Noël n’a signé que le 44eme temps et ne pourra pas prendre le départ de la deuxième manche. Le meilleur temps est à mettre au crédit d’Henrik Kristoffersen, qui vit l’inverse du Français. En effet, parti à la faute dès la deuxième porte ce samedi lors de la première manche, le Norvégien a tout donné ce dimanche pour déloger de la première place... Alexis Pinturault.

Attention à Aerni !

Alors que le leader du classement général de la Coupe du Monde avait su s’installer devant le leader de la spécialité, Marco Schwarz, Henrik Kristoffersen a repoussé le Français à 23 centièmes de seconde. Mais, au-delà du Norvégien et de l’Autrichien, la menace pour Alexis Pinturault lors de la deuxième manche pourrait bien être Luca Aerni. Auteur d’un remontée fantastique ce samedi lors de la deuxième manche, le Suisse n’a pas faibli malgré son dossard 20. A moins d’une demi-seconde d’Henrik Kristoffersen, le skieur des Barzettes fait oublier la contre-performance de Ramon Zenhaeusern, seulement dixième à quasiment une seconde, ainsi que les sorties de piste de Loic Meillard et Tanguy Nef. Les autres performances notables de cette deuxième manche sont celles de Fabio Gstrein, cinquième avec le dossard 15, et d’Albert Popov, sixième malgré son dossard 26. Côté Français, mis à part Alexis Pinturault et Clément Noël, Victor Muffat-Jeandet a signé le 15eme temps à un peu plus d’une seconde alors que Jean-Baptiste Grange est 21eme à quasiment une seconde et demie de la meilleure performance. Augustin Bianchini, pour sa part, a signé le 47eme temps quand Théo Letitre n’a pas vu la ligne d’arrivée.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE (H) / SLALOM DE CHAMONIX

Classement de la 1ere manche (après 30 dossards) - Dimanche 31 janvier 2021

1- Henrik Kristoffersen (NOR) en 50’’33

2- Alexis Pinturault (FRA) à 0’’23

3- Marco Schwarz (AUT) à 0’’44

4- Luca Aerni (SUI) à 0’’53

5- Fabio Gstrein (AUT) à 0’’58

6- Albert Popov (BUL) à 0’’68

7- Linus Strasser (ALL) à 0’’82

8- Kristoffer Jakobsen (SUE) à 0’’84

9- Stefano Gross (ITA) à 0’’86

10- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0’’95

...

15- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1’’16

...

21- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1’’44

...

44- Clément Noël (FRA) à 2’'77

...

47- Augustin Bianchini (FRA) à 3’’19