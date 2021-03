Petra Vlhova ne s’est pas laissée abattre ! Battue à deux reprises par Mikaela Shiffrin en Coupe du Monde, à Flachau puis à Jasna, la Slovaque a répondu avec la manière à l’occasion du slalom d’Are. Après avoir profité à plein de son dossard numéro 1 à l’occasion de la première manche, Petra Vlhova a su résister sur une piste détériorée pour aller déloger Katharina Liensberger de la première place. Car, juste avant, Mikaela Shiffrin a trop attaqué et une faute d’intérieur n’est pas passé loin de la faire sortir du tracé. Solidement en tête, l’Américaine a lâché près d’une demi-seconde et dit adieu à ses espoirs de victoire dans la station suédoise qui l’avait vue être sacrée championne du monde de la discipline en 2019. Au final, Petra Vlhova s’impose avec deux dixièmes de seconde d’avance sur Katharina Liensberger alors que Mikaela Shiffrin ne prend que la troisième place à 64 centièmes.

Vlhova prend date pour le classement général

Mais, au-delà du résultat de ce slalom, Petra Vlhova fait surtout une très bonne opération au classement général de la Coupe du Monde. Lara Gut-Behrami ne s’alignant pas en slalom, la Slovaque fait le plein de points et s’installe en tête du classement général avec 64 points d’avance sur la Suissesse. Quant au classement de la Coupe du Monde de slalom, Petra Vlhova a fait un pas de plus vers le petit Globe de Cristal, repoussant Mikaela Shiffrin à 85 points avec encore deux épreuves à disputer, ce samedi à Are puis lors des finales à Lenzeheide le 21 mars prochain. Ce premier slalom d’Are a également été marqué par la belle remontée de la Canadienne Ali Nullmeyer. 29eme de la première manche, la skieuse de 22 ans a profité d’une piste en parfait état pour remonter 17 positions et prendre la 12eme place finale. Nastasia Noens, seule Française qualifiée après son 17eme temps du premier tracé, a reculé de trois rangs dans la hiérarchie pour une 20eme place finale.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM D’ARE (F)

Classement final - Vendredi 12 mars 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 1’45’’16

2- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’20

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’64

4- Wendy Holdener (SUI) à 0’’69

5- Lena Duerr (ALL) à 1’’67

6- Franziska Gritsch (AUT) à 1’’80

7- Ana Bucik (SLO) à 1’’91

- Michelle Gisin (SUI) à 1’’91

9- Paula Moltzan (USA) à 2’’23

10- Kristin Lysdahl (NOR) à 2’’39

...

20- Nastasia Noens (FRA) à 3’’36

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Petra Vlhova (SLQ) 1 320 points

2- Lara Gut-Behrami (SUI) 1 256

3- Michelle Gisin (SUI) 1 005

4- Marta Bassino (ITA) 840

5- Mikaela Shiffrin (USA) 835

...

13- Tessa Worley (FRA) 450

...



Classement de la Coupe du Monde de slalom

1- Petra Vlhova (SLQ) 580 points

2- Mikaela Shiffrin (USA) 495

3- Katharina Liensberger (AUT) 490

4- Michelle Gisin (SUI) 411

5- Wendy Holdener (SUI) 355

...

25- Nastasia Noens (FRA) 55

...



Si vous avez manqué la première manche...



Vhlova ne semble pas décidée à laisser passer l'occasion. En tête du classement de la spécialité, avec 45 points d'avance sur Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova est bien partie pour décrocher son troisième petit globe de cristal, le deuxième en slalom. Dans le meilleur des mondes, la Slovaque peut également espérer inscrire pour la première fois son nom au palmarès du classement général de la Coupe du Monde. Deuxième il y a deux ans, Vlhova occupe également la deuxième place à ce jour, derrière Lara Gut-Behrami. Toutefois, le faible écart (36 points) qui la sépare de la Suissesse peut lui permettre de rêver au gros globe. D'autant que la première du classement ne participera à aucun des deux slaloms du week-end à Are. Vlhova compte donc bien en profiter pour prendre les commandes. Elle l'a prouvé lors de la 1ere manche du premier des deux slaloms programmés en deux jours sur la neige norvégienne. Trois jours après avoir remporté le géant de Jasna disputé sur ses terres, la dauphine de Gut-Behrami au classement général, partie avec le dossard 1, a mis une option sur un nouveau succès en signant le meilleur temps de la 1ere manche avec 41 centièmes d'avance sur Shiffrin, deuxième temps sur ce premier tracé. Troisième, l'Autrichienne Katharina Liensberger compte, elle, 57 centièmes de retard sur Vlhova avant la seconde manche, quand la Suissesse Wendy Holdener, quatrième et dernière à skieuse à avoir fini dans la même seconde que Vlhova, aura 68 centièmes à combler. Pour Nastasia Noens, première Française et 17eme sur ce premier parcours à 2”31, il sera très compliqué d'aller chercher le podium. Contrairement à Doriane Escane (33eme), elle n'est pas éliminée pour autant.



(Avec A.C.)



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM D'ARE (F)

Classement de la 1ere manche - Vendredi 12 mars 2021

1- Petra Vlhova (SLQ) en 49”72

2- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”41

3- Katharina Liensberger (AUT) à 0”57

4- Wendy Holdener (SUI) à 0”68

5- Michelle Gisin (SUI) à 1”15

6- Lena Duerr (ALL) à 1”31

7- Franziska Gritsch (AUT) à 1”65

8- Martina Dubovska (RTC) à 1”75

9- Andreja Slokar (SLQ) à 1”81

10- Kristin Lysdahl (NOR) à 1”86

...

17- Nastasia Noens (FRA) à 2”31

...

32- Doriane Escane (FRA) à 3”52

...