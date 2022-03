Slalom d’Are (F) : Le meilleur temps de la première manche pour Duerr

Lena Duerr a frappé fort d’entrée. L’Allemande, frustrée lors du slalom de Jeux Olympiques d’hiver de Pékin avec la quatrième place après avoir remporté la première manche, fermera à nouveau le portillon ce samedi lors du slalom d’Åre. La skieuse de Germering a pleinement profité de son dossard numéro 1 sur la piste Olympia de la station suédoise. Lena Duerr a, en effet, découpé ce premier tracé et établi d’entrée une marque qui est restée la référence. Toutefois, l’Allemande a commis une petite erreur qui lui a fait perdre du temps sur le dernier quart du parcours. Déjà assurée du petit Globe de Cristal depuis bien longtemps, Petra Vlhova n’est pas passée loin de s’engouffrer dans la faille ouverte par Lena Duerr. En effet, alors que Mikaela Shiffrin a échoué à un quart de seconde après avoir accusé un retard de 92 centièmes au troisième intermédiaire, Petra Vlhova échoue à seulement huit centièmes du temps établi par l’Allemande.

Noens distancée

Mais les deux rivales pour le classement général de la Coupe du Monde ont ensuite vu Anna Swenn Larsson et son dossard numéro 6 venir s’intercaler. La Suédoise, plus proche des temps de passage de Lena Duerr que la Slovaque et l’Américaine, n’a pas su capitaliser sur la faute de l’Allemande et échoue à onze centièmes. Une première manche dont la belle surprise restera Aline Danioth. La Suissesse, malgré son dossard 27 et une piste moins idéale que les premières à l’avoir arpentée, a signé le septième temps avec un retard contenu à 55 centièmes de seconde. Côté Tricolore, Nastasia Noens a tout donné mais a commis trop d’erreurs pour bien figurer. Avec un retard proche des deux secondes, la Niçoise termine cette première manche au-delà de la 20eme place.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE / SLALOM D’ÅRE (F)

Classement de la 1ere manche (après 30 dossards) - Samedi 12 mars 2022

1- Lena Duerr (ALL) en 50’’73

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0’’08

3- Anna Swenn Larsson (SUE) à 0’’11

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 0’’25

5- Katharina Liensberger (AUT) à 0’’35

6- Michelle Gisin (SUI) à 0’’38

7- Aline Danioth (SUI) à 0’’55

8- Ana Bucik (SLO) à 0’’62

9- Paula Moltzan (USA) à 0’’65

10- Mina Fuerst Holtman (NOR) à 0’’69

…

22- Nastasia Noens (FRA) à 1’’89

…