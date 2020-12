Slalom d'Alta Badia (H) : Alex Vinatzer devant, Clément Noël hors-course

Très attendu sur le premier slalom de la saison, Clément Noël ne participera pas à la seconde manche. A Alta Badia, le Français a commis une faute d'intérieur dès le haut. Même s'il est allé jusqu'au bout, c'était pour réaliser le plus mauvais chrono de la première manche. Le natif de Remiremont a terminé à plus de cinq secondes d'Alexis Pinturault qui avait réalisé le premier temps de référence de la journée. Très en forme sur la Gran Risa, le vainqueur du slalom géant de dimanche est dans le coup pour remettre ça ce lundi. A mi-parcours, il est sixième avec seulement 42 centièmes de retard sur Alex Vinatzer. L'Italien a réalisé un excellent slalom. Régulier, il a mis tout le monde d'accord pour créer le seul écart du top 10. Le local de l'étape a retranché 27 centièmes au temps de Daniel Yule. Il n'y a même pas autant de temps entre le Suisse, deuxième et son compatriote Ramon Zenhausern qui occupe le huitième rang. C'est simple, même Victor Muffat-Jeandet, qui s'est rassuré avec une belle septième place, peut encore prétendre à la victoire. Il a moins d'une demi-seconde de retard sur le leader. Dans une seconde manche qui s'annonce indécise, on retrouvera également Jean-Baptiste Grange. Malgré un manque de vitesse provoqué par quelques fautes sur le haut, il s'est classé 22eme. C'est mieux que Julien Lizeroux (36eme), Théo Letitre (NC) et donc Clément Noël qui aura une occasion de se rattraper dès mardi soir à Madonna.



SKI ALPIN - COUPE DU MONDE

Slalom hommes d'Alta Badia - Lundi 21 décembre 2020

Classement de la première manche

1-Alex Vinatzer (ITA) en 54”73

2- Daniel Yule (SUI) à 0”27

3- Michael Matt (AUT) à 0”36

4- Sebastian Foss-Solevaag (NOR) à 0”37

5- Henrik Kristoffersen (NOR) à 0”40

6- Alexis Pinturault (FRA) à 0”42

7- Victor Muffat-Jeandet (FRA), à 0”49

8- Ramon Zenhausern (SUI) à 0”52

9- Dave Ryding (GBR), à 0”77

10- Marco Schwarz (AUT) à 0”81

...

22- Jean-Baptiste Grange (FRA) à 1”58

36- Julien Lizeroux (FRA) à 2”82

55- Clément Noël (FRA) à 5”44

NC- Théo Letitre (FRA)