Skicross : Jean-Frédéric Chapuis met un terme à sa carrière

L'or à Sotchi lors du triplé historique du 20 février 2014



Notre Champion Olympique, Jean-Frédéric Chapuis, met un terme à sa carrière sportive au sein de l'Equipe de France de Ski Cross.

La FFS le remercie pour son parcours d’athlète et pour l’état d’esprit dont il a fait preuve !

— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) April 4, 2022

Malgré une ultime saison gâchée par plusieurs blessures et un manque évident de motivation, Jean-Frédéric Chapuis (33 ans) a décidé de tourner le dos à son extraordinaire carrière. Jonathan Midol, qui partageait la chambre du Savoyard cette année, qualifie son copain de "monument" dans les colonnes du Dauphiné. Il pouvait difficilement trouver meilleur terme pour décrire. Malgré une éclosion tardive (il a débarqué au plus haut niveau à l'âge de 21 ans seulement),dans ce sport qui l'a pourtant vu d'abord se faire recaler des équipes de France et de Suisse. Sa revanche a été terrible, puisque le natif de Bourg-Saint-Maurice n'a ensuite plus laissé que des miettes à ses adversaires.Premier champion du monde français de l'histoire, en Norvège en 2013, le jeune retraité depuis lundi a fait résonner la Marseillaise dans le ciel de Sotchi un an plus tard (en 2014), enChapuis avait alors devancé sur le podium final ses compatriotes Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol. Mais le Savoyard n'avait pas prévu de s'arrêter là.Les trois premiers pour lui et les trois obtenus trois années de suite. Le seul à y être parvenu. Il a ensuite dû se contenter de la deuxième place lors des deux années qui ont suivi, au même titre qu'il a quitté les Jeux de Pyeongchang dès les quarts de finale en 2018. Le mois dernier à Pékin, il avait fait pire encore, en terminant vingtième. Cela n'enlèvera rien à son extraordinaire carrière.