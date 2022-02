Quand Pinturault crie au scandale...

Certes radicale, la décision n'a pas mis longtemps à tomber. Suite à l'intervention en Ukraine de l'armée russe,Ainsi, l'instance a annoncé que, a fait savoir la FIS tandis que les chars russes avancent sur la capitale ukrainienne Kiev. « La FIS a décidé que, dans l'intérêt de la sécurité de tous les participants et pour maintenir l'intégrité de la Coupe du monde, toutes les épreuves de Coupe du monde prévues en Russie d'ici la fin de la saison 2021-22 seront annulées ou déplacées vers un autre lieu. » Une décision qui vient frapper en premier lieu les manches de skicross de Sunny Valley et de Yaroslavl, prévues ce week-end.La FIS a précisé à ce sujet que les participants aux deux étapes en question se trouvaient déjà sur place mais qu'elle travaillait néanmoins en étroite collaboration avec toutes les partis prenantes "pour assurer leur retour rapide", alors que la Suède et la Norvège avaient d'ores et déjà assuré qu'elles n'enverraient personne pour disputer les prochaines épreuves prévues en Russie. A noter concernant la manche de skicross de Sunny Valley queAlexis Pinturault n'avait d'ailleurs pas hésité à crier au scandale sur Twitter face au maintien de ces qualifications. La Russie, dans la station de Tyumen, aurait dû notamment accueillir les finales de la Coupe du monde de ski de fond les 18, 19 et 20 mars prochains.- la manche de Coupe du monde de skicross à Sunny Valley (25-27 février)- la manche de Coupe du monde de freestyle à Yaroslavl (26-27 février)- la manche de Coupe du monde de saut à ski féminin à Nizhny Tagil (18-20 mars)- la manche de Coupe du monde de saut à ski féminin à Chaikovsky (25-27 mars)- les finales de la Coupe du monde de ski de fond à Tyumen (18-20 mars)